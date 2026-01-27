El poder de la música para inspirar y la determinación de atreverse a ser auténtico son solo algunos de los mensajes que promueve “School of Rock: El musical”, que estrenará el 10 de abril en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

Con un amplio elenco que incluye a Juan Pablo Díaz, Alfonsina Molinari, JC Martínez y Luz Marina como el cuarteto protagónico, la puesta en escena inspirada en la película de Paramount Pictures será en español y contará con la dirección escénica y la coreografía de Marcos Santana.

“Este musical es bien especial porque voy a tener la oportunidad de hacer un despliegue como músico instrumentista”, sostuvo con emoción Juan Pablo Díaz, quien le dará vida a “Dewey Finn”, interpretado en el cine por Jack Black. La historia presenta a un guitarrista desempleado que se hace pasar por maestro sustituto en una escuela privada y, con su visión particular, motiva a un grupo de estudiantes a formar una banda de rock. Con su iniciativa, los encamina a confiar en sus propios talentos y a romper expectativas.

“Voy a tocar en vivo y eso tiene mucho valor para mí porque mucha gente no sabe que yo toco guitarra. Es mi primer instrumento. Llevo tocando desde los 12 años y va a ser una oportunidad para desplegarme de otra forma”, agregó el artista, quien se presentó con éxito en los musicales “Shrek” y “La familia Addams”, entre otros.

Alfonsina Molinari expresó la ilusión de formar parte del proyecto en su papel de “Ms. Mullins” en la producción de BAS Entertainment que forma parte de la Temporada Broadway San Juan 2026. “La historia es preciosa. Además de que es muy divertida, el mensaje que lleva es bonito”, celebró la artista, quien narró cómo logró su papel.

“Yo estoy bastante activa en teatro en distintos tipos de proyectos, de comedia, drama, zarzuelas y en ópera, pero la realidad es que teatro musical como que no lo veía”, confesó. “Los musicales que yo trabajo son infantiles, como el de ‘Ozana y sus emociones’, que lo hicimos el año pasado y lo vamos a repetir este año, pero no conocía este musical”, reveló sobre la propuesta. “Cuando me llaman para audicionar, me pongo a investigar y me doy cuenta de por qué es que me están llamando para audicionar, y es que es un personaje que tiene que cantar lírico, pero también tiene que bajar al mundo real, como quien dice, tanto dramáticamente como vocalmente. Es un personaje precioso”.

Juan Carlos Rodríguez está a cargo de la dirección musical. El ensamble adulto de “School of Rock: El Musical”, que sigue el guión original de Mike White y la música del reconocido compositor Andrew Lloyd Webber, está integrado por Adrián José Seijo Rivera, Ricardo Arribas, Jean Mercado, Ricardo Laboy, Brian Márquez, Adriana Sofía Fontánez, Kimba García, Yarimar Varona, Sonya Hernández y Solimar Arzola López.

El elenco de niños y adolescentes lo forman Sienna Oquendo (“Summer”), Jordan Pendleton (“Zack”), Ainhoa Calderón (“Tomika”), Jorge Larrache (“Lawrence”), Noah Seda (“Freddie”), Sofía García (“Katie”) y Sergio Marcano Sánchez (“Billy”). El resto de alumnos lo completan Sofía Picorelli, Valeria Berríos, Alinna Elise Soto, Giuliana B. Negrón Díaz, Kalyani Ramos, Alex Godineaux y Nikolás Alemán.

Juan Pablo Díaz reveló admirar varias de las cualidades de su personaje. “Me gusta que, paradójicamente, a través del rock canalizo mucha emoción, y esa energía que tiene ‘Dewey’ en escena y esas ganas que tiene de que todo el mundo a su alrededor esté bien y que todo el mundo la esté pasando bonito. También, que de momento se da cuenta de que tiene una vocación con los chamacos”. Precisamente, la conexión que logra con los alumnos es otro aspecto que le agrada de “Dewey Finn”.

“Quizás él no sea muy inteligente académicamente, pero tiene una inteligencia emocional que le permite conectar con estos chamacos de una, y eso también habla un poco de las prioridades en el sistema educativo”.

Alfonsina Molinari confesó cuán entusiasmada la tiene su personaje. “Me encanta porque ella pasa por una transición tan grande. Se convierte en la principal de la escuela y la lleva desde un punto de vista casi como si fuese una academia militar, donde todo lo más importante es la tradición y la disciplina y la excelencia. Ella se impone. Es tan perfeccionista, pero resiente serlo, quisiera no ser así. En eso se parece un poquito a mí (ríe). Obviamente, ella va a un extremo que yo no creo llegar a eso, pero me puedo identificar con esa sensación de uno querer hacer las cosas correctas y perfectas, y de vez en cuando querer soltarse el moño y ser un poquito más libre”.

La actriz resaltó el sentido de compromiso del elenco de niños y adolescentes que participan en el proyecto. “Estoy contenta del proceso de ensayo. El equipo es superprofesional. Los estudiantes son maravillosos también, así que la estamos pasando muy bien”, afirmó. “Los niños están maravillosos. Bien impresionada con todos ellos. Hemos tenido varias escenas de diálogo, nos vamos conociendo. Hay niños de toda la isla. No todos son de San Juan. Hay niños que están viajando todos los días desde San Germán. Realmente, es una gran oportunidad”, reveló con orgullo sobre la oportunidad que brinda el taller.

Miguel Rosa se encargará del diseño de escenografía e iluminación, y Michelle Brava, de la preparación vocal. Alba Kercadó será la encargada del diseño de vestuario. El diseño de maquillaje y peluquería estará a cargo de Ricky Diadoné; la ambientación y utilería, de Greg Barreto; en el diseño de contenido y pantallas, Milton Cordero; y Mike Phillippe en la adaptación del libreto.

Los boletos para “School of Rock: El Musical” están disponibles a través de Ticketera.