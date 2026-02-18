El humorista y creador de contenido Gianluca Perotti anunció la gira de su espectáculo “El guaynabito de Corozal” en varios pueblos de Puerto Rico. La propuesta, que estrenó como “sold out” en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré de Santurce, logró conquistar al público como una comedia íntima y cargada de complicidad cultural.

Perotti llevará su ocurrente monólogo a Corozal (21 de marzo), Caguas (11 de abril), Yauco (30 de mayo), Bayamón (13 de junio) y Mayagüez (20 de junio). “La gira permitirá que nuevas audiencias conecten con esta historia que explora, desde el humor, el choque cultural de un colombiano que ha hecho de Puerto Rico su hogar, moviéndose entre la vida de ciudad y las dinámicas del campo boricua”, expresa el comunicado de prensa.

Bajo la producción de Edgardo Soto LLC, “El guaynabito de Corozal” se ha destacado por su cercanía con el público “y por abordar temas como la identidad, la masculinidad, las diferencias generacionales y el lenguaje cotidiano boricua, siempre desde una mirada respetuosa y divertida”, prosigue la comunicación escrita.

Nuevas fechas:

Corozal: Cine-Teatro Manuel Nieves Quintero el sábado, 21 de marzo - 8:30 p.m.

Caguas: Moneró Café Teatro & Bar el sábado, 11 de abril – 8:00 p.m.

Yauco: Teatro Ideal el sábado, 30 de mayo - 8:30 p.m.

Bayamón: Teatro Braulio Castillo el sábado, 13 de junio – 8:30 p.m.

Mayagüez: Teatro Yágüez el sábado, 20 de junio – 8:30 p.m.

Los boletos para “El guaynabito de Corozal” están disponibles a través de Ticketera.com.