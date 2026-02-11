El comediante y creador de contenido Gianluca Perotti logró presentar con éxito su espectáculo “El Guaynabito de Corozal” este fin de semana en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré de Santurce. Las funciones, que se realizaron a casa llena el sábado y el domingo, cumplieron su cometido de llevar una comedia muy personal desde el humor, la identidad puertorriqueña y el choque cultural que vive un colombiano residente en la Isla.

Con una dinámica de cercanía e interacción con el público, Perotti presentó “un relato honesto y jocoso que transita con sus historias entre el campo y la ciudad. El relato del Borimbiano resalta costumbres, expresiones, vocabulario y formas de vida que definen la puertorriqueñidad en toda su rica diversidad”, asevera el comunicado de prensa.

El título del espectáculo, “El Guaynabito de Corozal”, hace referencia a la dualidad de Gianluca al ser criado en una gran ciudad como Bogotá, y cómo comienza a descubrir —y a cuestionar— su propia identidad al vivir en los campos de Corozal. “Entre la vida metropolitana que marcó sus primeros años y la realidad rural que hoy lo rodea, el comediante se reconoce como ese ‘guaynabito’: alguien con alma de ciudad enfrentándose, con humor y asombro, a las dinámicas del campo puertorriqueño”, expresa la comunicación escrita.

A lo largo del monólogo, con sus anécdotas sobre “la masculinidad, los cambios culturales, las diferencias generacionales y el lenguaje cotidiano, siempre desde una mirada respetuosa, observadora y divertida”, logró conectar con los espectadores.

“La excelente acogida del público marcó la primera función, con carcajadas constantes y una respuesta cálida que mostró la conexión que Perotti ha logrado con la audiencia puertorriqueña. Entre los asistentes se encontraba la destacada actriz colombiana Natalia Ramírez, reconocida internacionalmente por su personaje de Marcela Valencia en la exitosa novela “Yo soy Betty, la fea”, quien disfrutó y se gozó el espectáculo”, agrega el escrito.

Con su presentación, Gianluca Perotti reafirmó “su capacidad de reírse de sí mismo y de transformar sus vivencias personales en una comedia honesta, cercana y llena de identidad, en la que el humor sirve como puente entre culturas y experiencias compartidas”.