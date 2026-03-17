El “Levitt Vibe Music Series” arranca su primera temporada en Caguas
La serie de 10 conciertos gratuitos al aire libre inicia el 5 de abril desde el Paseo de las Artes.
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El pueblo de Caguas se convierte en el primer escenario puertorriqueño de la red cultural “Levitt Vibe Music Series”, un programa que promueve la recreación musical desde espacios al aire libre -y de forma gratuita- para el público general desde el 5 de abril.
El Bellas Artes de Caguas (BAC) fue la entidad seleccionada por la Fundación Levitt para recibir una subvención multianual que facilita la producción y promoción de estos eventos para el beneficio de la comunidad.
La cantante Josy Latorre, con sus populares bohemias, bajo el concepto “Por Amor al Arte”, y el gestor cultural Yavier Hidalgo y su proyecto multidisciplinario “Paseo de los Artistas”, encabezan la serie local de 10 eventos que tendrá lugar en el Paseo de las Artes, aledaño a BAC.
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“Ser parte de la ‘Levitt Vibe Music Series’ es una reafirmación de nuestra misión y compromiso de accesibilizar las artes y los valores culturales para el disfrute de toda nuestra gente. Con esta serie de eventos, queremos propiciar un ambiente de encuentro e integración comunitaria y de sana recreación entre los cagüeños y puertorriqueños en general”, destacó la directora ejecutiva de BAC, Ivonne Class, en un comunicado de prensa “Les exhortamos a las familias a llegar hasta el Paseo de las Artes para que sean testigos de unas presentaciones únicas que se están produciendo para los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto”, puntualizó.
La cantante Josy Latorre abrirá la serie el domingo, 5 de abril, a las 4:00 de la tarde, con “Tributo a Tony Croatto”, un concierto que promete sacudir la nostalgia con el conocido repertorio del compositor, músico italo-boricua y amigo. Este concierto tendrá su puesta en escena a dos días del 21 aniversario del fallecimiento de Croatto.
El sábado, 18 de abril, a las 5:00 de la tarde, el programa continúa con el evento “Negro y los colores”, del proyecto Paseo de los Artistas, que presenta Yavier Hidalgo.
Es importante reiterar que todos los conciertos son gratuitos, e igualmente se exhorta al público a llevar sus sillas y sombrillas para que pueda disfrutar a plenitud.
A continuación, Primera Hora comparte el itinerario de “Levitt Vibe Music Series – Caguas”:
5 de abril, 4:00 pm: Por Amor al Arte: Josy Latorre presenta Tributo a Tony Croatto
18 de abril, 5;00 pm: Paseo de los Artistas: Negro y los colores
3 de mayo, 4;00 pm: Por Amor al Arte: Josy Latorre presenta a Choco Orta y la Banda Municipal de Caguas
23 de mayo, 5:00 pm: Paseo de los Artistas: Hermanos Sanz
7 de junio, 4:00 pm: Por Amor al Arte: Josy Latorre presenta al Taller Típico Criollo junto con los trovadores Lenny J. Adorno y Jovino González
20 de junio, 5:00 pm: Paseo de los Artistas: William Cepeda y su Afrorican Jazz
5 de julio, 4:00 pm: Por Amor al Arte: Josy Latorre presenta a Tuna Los Segreles
18 de julio, 5:00 pm: Paseo de los Artistas: Black Rhythm
2 de agosto, 4:00 pm: Por Amor al Arte: Josy Latorre presenta Trío Los Andinos
15 de agosto, 5:00 pm: Paseo de los Artistas: Andrea Cruz y Tabonuco
La Fundación Levitt, bajo el programa “Levitt Music Series”, realizará este año sobre 900 conciertos entre ciudades de Estados Unidos y sus territorios, incluido Caguas.
Esta fundación fue originada por una familia privada para fortalecer los vínculos sociales, estimular la economía y las redes comunitarias, a través de incentivos a agentes de cambio y organizaciones sin fines de lucro que se comprometan a reactivar espacios públicos con la celebración de conciertos gratuitos al aire libre.