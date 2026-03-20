La humorista y comunicadora Erika de la Vega está bien puesta para abrazar todo lo que regala la experiencia humana en la comedia “Puras cosas maravillosas”, que tendrá su estreno en terreno boricua este 20 y 21 de marzo en el Museo de Arte de Puerto Rico.

La venezolana conversó con Primera Hora sobre su nueva puesta en escena en la Sala de Teatro Raúl Juliá que narra la historia de una niña de siete años que comienza una lista el fin de mostrarle a su mamá que, a pesar de los desafíos, hay razones para honrar la vida todos los días.

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“No tienes que vivir lo que esta niña vivió para entender su dolor, porque el dolor es una experiencia universal, ya que todos la padecemos, pero digamos que la obra pasa por un espectro de dolores, pero con una mirada optimista a través del humor y la improvisación”, expuso De la Vega, quien afirmó su entusiasmo de pisar Borinquen, tras llevar esta puesta en escena en más de 20 ciudades de Estados Unidos, así como países como Guatemala, El Salvador y Chile.

“Esto ha sido un reto maravilloso, porque yo salí del ‘stand-up’ y empecé a conectar con el público desde otros lugares, desde la vulnerabilidad, desde la reflexión, y esta obra ha sido un ejercicio interno, este fue el comienzo de un viaje interno porque vi que algo no estaba bien conmigo”, apuntaló la también comunicadora, quien afirmó que su primera vez en la Isla fue durante la residencia artística de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde conoció de primera mano la energía contagiosa y calidez de los boricuas, la cual considera fundamental para estas futuras presentaciones.

“La idea de este proyecto es que aprendamos a afinar la mirada a estos sucesos de nuestro día a día que, realmente, son maravillosas, pero las damos por sentados, aquí las vamos a maximizar, hacerles un ‘zoom’ a esos detalles, y apreciarlos más cuando la vida se complica”, destacó.

De la Vega, quien lleva trabajando con la producción dirigida por Michael Hausmann desde el 2018, sostuvo también que la misma no sólo le ha permitido conectar con espectadores de más de 20 ciudades de Estados Unidos y América Latina, pero también darle un giro nuevo a su vida profesional y personal.

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“Michael se me acercó al principio y me dijo que le diera una mirada a la obra, y me indicó que ‘tú debes hacer esta obra’, y cuando la leo me dio tristeza, risa, luego me llevó a la reflexión, me quebrantó el corazón. Y lo llamo para decirle que estaba loco y preguntarle por qué quería que hiciera a la gente llorar, en vez de reír, y Michael me afirmó que fuera para llevar algo distinto porque sabía improvisar”, resaltó.

De la Vega expuso que protagonizar “Puras cosas maravillosas” le ayudó a comprender la importancia de darle prioridad a la salud mental, procurando la ayuda de la terapia psicológica, y hasta darle inicio al podcast “En defensa propia”, proyecto que arrancó hace siete años con el fin de resaltar la importancia de la reinvención y transformación en las mujeres.

“Yo misma necesitaba reinventarme, y dije que usaré las fortalezas que tengo en la comunicación para darle una vuelta a la conversación que estaba teniendo conmigo misma con el público, no podía seguir disimulando ser una persona que ya no soy, la emigración, los cambios de vida, los años de mucho trabajo, me hizo mirarme distinto”, sostuvo.

Pero la también anfitriona de “Latin American Idol” compartió que ella no es la única protagonista, sino que la misma audiencia estará a cargo de darle forma a cada una de las funciones al compartir sus “cosas maravillosas”, así como construir otros sucesos desde las tablas.

“Me encanta el humor, amo el humor, pero me gusta dejarlo a un lado y no usarlo como una herramienta de evasión. Esta obra nos lleva a mirarnos de frente; esta obra tiene una misión clara, por eso la sigo haciéndola, por eso mantengo la relación con los dramaturgos para poder llevar la misma a muchos otros lugares”, acotó De la Vega, quien afirma que su mayor anhelo es tener una presentación en su natal Venezuela, si la reciente captura del entonces presidente Nicolás Maduro abre las puertas para una nación en que la libertad de expresión y la seguridad física de sus constituyentes son realmente protegidas.

“Venezuela es el sitio para hacer esta obra, para conectar con esas cosas maravillosas que tenemos, y que somos, pero que las circunstancias que hemos enfrentado nos han hecho olvidar”, indicó.

Los boletos para “Pura cosas maravillosas están disponibles en Ticketera.