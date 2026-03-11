TeleOnce anunció el lanzamiento de “Boricuas con talento”, un nuevo reality show que reunirá alrededor de 500 participantes de toda la Isla en una competencia para ganar un gran premio de $25 mil y la oportunidad de impulsar su carrera en el mundo del entretenimiento.

Bajo el “slogan” “Somos una isla llena de estrellas”, y a diferencia de otros formatos televisivos que se enfocan en una sola disciplina, “Boricuas con talento”, “abrirá su escenario a múltiples expresiones artísticas, convirtiéndose en el primer reality en Puerto Rico que reúne todo tipo de talento dentro de una misma competencia”, destaca el comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

Participantes de 13 años en adelante podrán demostrar sus habilidades en disciplinas como música, baile, comedia, ilusionismo, acrobacia y otras disciplinas del arte. Como parte del proceso de selección, el sábado 21 de marzo se realizarán audiciones presenciales de forma simultánea a las 9:00 de la mañana en los estudios de TeleOnce en Guaynabo, Hotel Meliá en Ponce y en el Teatro Sol en San Germán.

El programa se transmitirá de lunes a viernes a las 8:00 p.m. y estrenará el 20 de abril. El panel de jueces estará compuesto por el comediante y creador de contenido Keropi Sánchez, la cantante y compositora Yaire y el reconocido productor José “Pompi” Vallejo. El destacado presentador José “El Negro” Figueroa será el encargado de acompañar a los participantes en la jornada de diez semanas de competencia.

Además de su transmisión televisiva, “el programa contará con un portal digital que ofrecerá actualizaciones diarias, contenido exclusivo y transmisiones en vivo, ampliando su alcance a audiencias dentro y fuera de Puerto Rico”, agrega la nota de prensa, y agrega que el reality se podrá ver a través del App de Teleonce América en plataformas como Roku USA, Plex, Freebie TV, Flix Latino y Beondtv, entre otros.

“Más que una competencia televisiva, ‘Boricuas con talento’ busca convertirse en una plataforma para celebrar el talento local puertorriqueño, impulsando a artistas emergentes desde sus comunidades hacia oportunidades reales de crecimiento y mayor visibilidad”, expresó mediante declaraciones escritas Lenard Liberman, presidente de Teleonce.

Josema Hernández, productor ejecutivo del programa de realidad, expresó el entusiasmo ante el nuevo proyecto. “En Teleonce creemos firmemente que Puerto Rico es una isla llena de talento extraordinario. ‘Boricuas con talento’ nace precisamente para darle una plataforma real a ese talento que muchas veces comienza en los barrios, en las escuelas, en las plazas públicas o en las redes sociales. Queremos celebrar quiénes somos como pueblo: nuestra música, nuestra cultura, nuestro humor y nuestra creatividad. Este reality no solo busca entretener, también busca abrir puertas y crear oportunidades para que nuevos artistas boricuas puedan crecer, desarrollarse y proyectarse dentro y fuera de la isla”.

Luani Pellot, vicepresidenta de Programación y Operaciones de Teleonce, resaltó parte de la intención del programa. “Este proyecto nace con la visión de crear el reality show que abrace todas las disciplinas de esta isla llena de estrellas y llevarlos a la televisión puertorriqueña, presentando múltiples expresiones del talento local en un mismo escenario y brindando oportunidades reales para que nuevos artistas puedan desarrollarse”.