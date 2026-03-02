La química que los acompaña durante sus funciones en el programa “En la mañana” la llevan con naturalidad fuera del ambiente de trabajo. Las risas, las reflexiones y el compañerismo han sido ganancias para los presentadores Pepe Calderón y Andrea Rivera, así como para el meteorólogo Carlos Tolentino, como parte de su interacción en el programa de TeleOnce.

La oportunidad de participar en la próxima edición del evento Ironman 70.3 Puerto Rico es una muestra de la complicidad que abrazan. Por encima de los desafíos que pudieran asomar durante el día de la competencia el próximo 17 de marzo, procuran disfrutar en la mayor medida el camino para la preparación.

“Lo que ves aquí conversando con nosotros es lo que ves en el estudio y es lo que ves al aire”, expuso enfático Pepe en un encuentro con los tres en El Escambrón, en San Juan. “Es una química genuina, una química real y una química que va más allá de la pantalla, y se da en el espacio de salir a comer, a correr o lo que sea y creo que es lo bonito también de esto”, agregó quien también comparte labores en el programa matutino con Maricarmen Ortiz, Manuel Crespo Feliciano, Johnny Lozada y Carlisa Colón.

Calderón fue clave en que sus compañeros en el set aceptaran participar por primera vez en el reconocido triatlón, que esta ocasión realizará su 12da edición en suelo boricua. La dinámica se divide en nadar 1.2 millas en la laguna del Condado, continuar hacia el área de transición en el Parque del Tercer Milenio, donde comienza la ruta de 56 millas de ciclismo a lo largo de la costa norte de San Juan en dirección a Dorado, con regreso por la misma ruta hacia el Parque del Tercer Milenio para la etapa pedestre. Luego, correr 13.1 millas a través del Viejo San Juan con llegada a la meta en el Parque del Tercer Milenio. Los tramos se pueden realizar con relevos. La salida oficial será a las 6:55 de la mañana.

“El evento es demasiado brutal”, expuso Pepe, para quien será su tercera vez. “Es ese reto mental, ese factor de interactuar con la naturaleza a nivel del agua, de la bicicleta, de la corrida. Es bien bonito. A mí me encanta cada una de las disciplinas. Una es más tediosa que otra, pero es un evento que aparte de lo que sufres físicamente, te lo disfrutas demasiado a nivel de todo el resto de los niveles”.

Si bien celebra que el año pasado logró superar el récord de su primera experiencia, reveló que su determinación va más allá del afán de competir.

“Me fue mejor que la primera vez que lo hice, que fue en 2024. Hice como siete minutos menos. Este año no sé si voy para eso, pero realmente repito porque siempre, no sé por qué, tanto este evento como otros, siempre digo que me gustaría hacerlo cinco años corridos”.

Carlos Tolentino y Andrea Rivera decidieron formar el equipo “TeleOnce En la mañana” y participar mediante relevo. El también periodista nadará, mientras la animadora correrá. Al momento, están consultando sobre la persona que realizará el tramo del ciclismo.

“Yo estuve 14 años en natación profesional, estuve en la LAI, salí fuera de Puerto Rico a representar a la Isla varias veces, así que técnicamente ese factor de nervios por la competencia no necesariamente es mi primera vez”, expuso Tolentino, que confesó que existe otro desafío que le inquieta un poco.

“Yo te diría que es un poco más que físico, mental”, aseveró. “Es mi primera gran prueba en aguas abiertas. Estar en un espacio donde el agua puede ser un poco más turbia, no necesariamente veo el fondo, mi preparación es más mental que otra cosa. Entonces, ese proceso de preparación cuando voy al Natatorio, mi enfoque es como que ‘tírate ahora’, sin calentar demasiado, y vas a hacer 1,900 metros de corrido”, expuso con emoción.

Andrea se siente fascinada con adentrarse en una aventura que la hace sentirse orgullosa de sus esfuerzos.

“Empecé en esto ‘just for fun’, por divertirme, por hacer cosas diferentes, por expandir mi mente, por saber cuán brutal es mi cuerpo de lograr cosas y de ser capaz de hacer cosas que jamás me imaginé, porque sí, yo fui deportista. Jugué voleibol. Pero no es lo mismo correr”, expresó con firmeza, y resaltó que Pepe tuvo mucho que ver en el interés de anotarse en la competencia.

“Llevo ya tres años corriendo, pero uno tiene que rodearse de personas que te inspiran, que te impulsan a ser mejor y la razón por la que estoy haciendo el Ironman es por este caballero que me dijo ‘¿que tú no te atreves?, es más, el año que viene vamos’ ”.

Tolentino mencionó que el locutor Fernando Arévalo sería quien inicialmente relevaría con la ruta de ciclismo. Pero un percance de salud cambió los planes.

“Resultó lesionado y ahí comenzamos a buscar a alguien más. Pero todavía estamos en eso”, expuso a la par que reiteró que el entusiasmo se mantiene en alto.

Disciplina y enfoque

Los tres tienen claro que la disciplina es un aspecto determinante para el éxito, razón por la que han tenido que hacer ajustes para prepararse. El meteorólogo es quien se levanta más temprano.

“Me despierto a las 2:30 de la madrugada, por rutina. Yo poncho a las 4:30, pero llego a las 3:50 al estudio”, dijo mientras sus compañeros asentían con admiración. “Entreno en la tarde, una vez salgo del show a la 1:30. Es o gimnasio o natación, o ambas a la vez”.

El cansancio provoca que duerma más temprano que de costumbre.

La presentadora, quien madruga a las 4:00 a.m., también separa tiempo para su condición física. “Estoy entrenando martes, jueves y sábado las corridas. Y voy al ‘gym’ regularmente, así que en ese aspecto estamos bien”, dijo, y confesó que a veces tiene que ajustar la agenda según compromisos de trabajo. “Los sábados son los días en que me levanto como si fuera a trabajar y ya estoy aquí tempranito en El Escambrón, ‘ready’ para darle a la corridita”.

Una de las metas que busca trabajar es la de cómo manejar correr en una temperatura que será diferente a la que ha estado practicando.

“Me he sentido bien. Creo que es cuestión de ahora retarme con este sol porque mi carrera va a ser bajo este sol, que no es lo que acostumbro usualmente. Yo corro en las mañanas, en la madrugada, que no hay un sol fuerte, es más fresco y está mucho mejor”.

Para Pepe, quien madruga a las 4:00 a.m. para prepararse para trabajar, el entrenamiento es más intenso.

“He tratado desde el 2025 hacer bastantes eventos, carreras pedestres, para poder mantenerme activo. Sí empecé un poquito tarde con la natación nuevamente, que la primera vez que nadé de nuevo fue hace como una semana, pero con la bicicleta por lo menos ya llevo mi tiempito entrenando en el ‘trainer’ en la casa”, adelantó sobre sus esfuerzos.

“Estoy corriendo a esta instancia mejor que el año pasado a esta misma instancia, gracias a Dios. Pero con la bicicleta y con la natación vamos un poquito peor, pero vamos bien”, resaltó con humor. “A veces llego a la casa, descanso un poquito y después entreno, todo depende de las energías. A veces también corro saliendo del programa para experimentar ese sol, volver a acostumbrarme, porque esa es la parte más complicada de esta ruta pedestre, el sol, más que todo el calor y la hidratación”.

Los talentos de TeleOnce coincidieron en cuánto los mueve servir de inspiración para que otros se animen a vivir experiencias como estas, que promuevan bienestar.

“Motivar a más gente a hacer eventos diferentes, hacer eventos que a lo mejor se ven complicados en papel, pero cuando uno lo entrena y uno lo busca practicar dice ‘yo puedo, al igual que Pepe que se levanta a las 4:00 de la mañana y termina a las 8:00 de la noche, pero de alguna forma u otra busca como mantenerse activo en algún punto y poder cumplir con eventos así’ ”.

Andrea respaldó su línea de pensamiento.

“Creo que al final del día es eso, uno ser ejemplo para otros y ejemplo para uno mismo en que sí se pueden lograr las cosas”.

De modo similar, Tolentino apoyó la conclusión de su compañera de “En la mañana”.

“La labor diaria que nosotros tenemos como personas que madrugan en este turno ya es difícil. (Es) demostrarle también al país que estamos haciendo este esfuerzo y que este esfuerzo, más que por ‘fun’, implica también darle prioridad a la salud, porque no deja de ser un asunto de salud. Yo creo que vale mucho”.

La fecha límite para las inscripciones de Ironman 70.3 Puerto Rico es el viernes 8 de marzo. Para información, accede a www.ironman.com/im703-puerto-rico.