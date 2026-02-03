La cantante y presentadora Jailene Cintrón se unió a TeleOnce luego de más de 30 años desde su participación en el programa Fiesta, anunció este martes el canal de televisión.

“Regresar a TeleOnce representa una nueva etapa llena de propósito. Me emociona reencontrarme con un canal que valora la credibilidad, la evolución y la conexión real con el público puertorriqueño”, expresó Cintrón en declaraciones escritas.

Con el corazón agradecido y consciente de que nada es casualidad, doy gracias a Dios por permitirme este nuevo comienzo.... Posted by Jailene Cintron on Tuesday, February 3, 2026

La querendona boricua formará parte de nuevos proyectos que serán anunciados próximamente, indicó TeleOnce.

“En TeleOnce seguimos evolucionando para ofrecer contenido relevante, fresco y alineado con los intereses de nuestra audiencia. La integración de Jailene Cintrón refuerza esa visión y nos permite ampliar nuestra propuesta sumando con otra comunicadora que conecta genuinamente con el público”, manifestó por su parte Lenard Liberman, presidente del canal.

Cintrón tuvo una de sus primeras oportunidades como animadora de televisión junto a Carlos Esteban Fonseca en el programa al mediodía Fiesta del canal 11, donde también surgió el personaje Piquiito de Luis Raúl en el segmento La Bodega de Doña Cuca, junto a Luz María Rondón y Choco Orta.

En agosto de 2025, la animadora anunció su salida del programa Pégate al Mediodía de Wapa Televisión, tras ocho años en el espacio, para dedicarse por completo a su plataforma digital Mujer Pa’Ti.

“Siempre me voy a quedar corta de palabras en agradecimiento por la confianza que, desde un principio, me ofreció Gilda Santini como todo su equipo, para poder ser parte de la familia de Pégate al Mediodía”, manifestó en ese entonces.

“Esa confianza y el profundo cariño hacia la audiencia es la que me mantuvo durante todos estos años compartiendo y dando lo mejor de mí, a través de la pantalla chica. Ahora quiero retomar mi gran proyecto de vida y sé que Pégate al Mediodía y Wapa siempre serán mi casa”, agregó.