Rubio y rizado. Así está el pelo de animadora Jailene Cintrón desde hace un mes, según ha compartido por sus redes sociales.

Cambio de look de Jailene Cintrón. ( Captura )

Fue a mediados del mes de octubre que publicó una imagen en su cuenta de Instagram en la que apareció con su nuevo estilo en el que se le ve con el pelo rubio y rizado.

"Y regresó la rubia riza para desearte una hermosa y maravillosa semana", escribió en ese momento.

Los comentarios admirando su cambio rápido llenaron su perfil.

Hasta el mes de agosto, Jailene Cintrón estuvo en la animación del programa “Pégate al Mediodía” de Wapa Televisión. Tras ocho años en el espacio, anunció que se despedía para dedicarse de lleno su plataforma digital “Mujer Pa’Ti”.

Durante el tiempo que estuvo en la televisión lució su cabellera alisada y con tonalidades más oscuras.