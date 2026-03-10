El político y actor mexicano Sergio Mayer se convirtió esta noche en el tercer habitante eliminado de la sexta temporada de La casa de los famosos.

Quienes también estaban nominados, pero permanecerán al menos una semana más en el reality show de Telemundo, fueron Josh Martínez, Jailyne Ojeda, Caeli, Celinee Santos y Julia Argüelles, gracias al voto del público.

El ganador o ganadora de La casa de los famosos recibirá un premio de 200,000 dólares.

Estos son los 19 habitantes que aún compiten en la sexta temporada:

-Laura Zapata

-Josh Martínez

-Laura González

-Fabio Agostini

-Stefano Piccioni

-Julia Argüelles

-Celinee Santos

-Kenny Rodríguez

-Kunno

-Caeli

-Yoridan Martínez

-Vanessa Arias

-Jailyne Ojeda

-Kenzo Nudo

-Curvy Zelma

-Eduardo Antonio “El Divo”

-Horacio Pancheri

-Oriana Marzoli

-Luis Coronel