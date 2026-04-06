La norma en Puerto Rico ha sido que para disfrutar de un espectáculo si vives fuera de la zona metropolitana hay que estar dispuesto a prepararse dos o tres horas antes, coger carretera y llegar a San Juan para ver ya sea un concierto, una obra o un show de “stand-up”.

Este escenario sigue predominando hoy día para quienes siguen dispuestos a gozar de las artes escénicas, pero cada vez más los productores de teatro local están mirando fuera del área metropolitana y buscando deleitar al público desde otros puntos cardinales de la Isla. La cada vez mayor rehabilitación y disponibilidad de teatros y salas escénicas en distintos municipios ha sido aprovechada y la escena teatral se extiende por el País.

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El productor Raymond Gerena afirma su satisfacción de ver cómo, desde este abril hasta principios de junio, alrededor de 10 puestas en escena arrancan fuera de la capital de Puerto Rico, llevando el entretenimiento sobre las tablas a municipios que, en la cotidianidad, suelen quedar fuera de los itinerarios.

“Compañías como la mía siempre buscaban desde el inicio la forma de mover las obras de teatro, porque fuera del área metro la gente es muy agradecida cuando vamos a sus diferentes pueblos, especialmente en el momento que le llevas una oferta sumanente atractiva, con buenos actores”, destacó Gerena en entrevista telefónica con Primera Hora.

El también actor afirmó que circunstancias como ésta le dan esperanza de ver a una generación que aceptó el desafío de llevar el encanto del teatro alrededor de la Isla, algo por lo que él mismo se ha esforzado en los 35 años que lleva dirigiendo Producciones Candilejas.

“Aún cuando los costos de la entrada se elevan un poco, porque muchas veces eso incluye estadía, los ‘per diem’ que se le debe de dar al equipo, el público lo aprecia mucho”, sostuvo al aclarar que, “cuando vienes del área metro, de una producción que ha sido bastante exitosa, te puedes dar ese riesgo de hacerlo”.

“En mi caso, siempre he tenido el apoyo de todos los pueblos que he visitado y han habido pueblos que no he podido llegar, pero no es porque no he querido, sino porque la producción es un poco más compleja por elementos como la escenografía, el tamaño del elenco o la capacidad del teatro”.

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Pero Gerena asegura que una puesta en escena como “#AsíSomos”, una comedia que él mismo protagoniza junto a la bailarina, actriz y comediante Sonya Cortés para reflejar las experiencias sexuales que se viven después de los 50 años de edad, le permitió iniciar una gira desde el café teatro Studio 58 en Guayama y extenderse a otros pueblos como Yauco, Ponce, San Germán, y hasta brincar “el charco” a ciudades como Kissimmee y Tampa, en Florida, logrando llevar nuestro pique a la diáspora boricua.

No obstante, afirma que detalles como los altos costos de alquiler, así como los prejuicios que pueden surgir por la temática de una pieza pueden limitar la expansión del teatro en distintos rincones de la Isla.

“Hay teatros que, desafortunadamente, y lo tengo que decir a calzón quita’o, no tienen el conocimiento, el ‘know how’, ni la orientación correcta, y ponen unos cánones de arrendamiento de solo 200 butacas por $800, que eso es lo que te cobra la sala del Bellas Artes de Santurce si eres una entidad sin fines de lucro, y no te incluye absolutamente nada, y ahí tú dices que no”, compartió.

“Lamentablemente, por el título, sin saber el contenido de la obra, hay teatros que me han dicho que no. Sin embargo, he sabido llevar piezas que tienen un título ‘light’, pero el contenido es mucho más fuerte y no he tenido problemas en ponerlas en escena. No se deciden y se agarran solo del título y eso está mal, porque muchas veces, el contenido es la esencia, tú tienes que partir de ahí”, agregó.

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Eric Jomar García, presidente y productor de Pazos Media Group, afirma que, a través de la compañía que fundó en 2014 con el fin de llevar a jóvenes alrededor de Puerto Rico a tener su primera experiencia en los escenarios, ha visto respaldo de espectadores fuera de San Juan, particularmente con las presentaciones de obras como “Iro en busca del coquí” e “Iro y la cotorra puertorriqueña”, ambas piezas educativas de su autoría.

“Siempre que hago teatro escolar en la zona oeste, dígase Mayagüez y San Sebastián, siempre nos ha ido espectacular. Y nos pasa mucho que cuando vamos con nuestras obras, que son dirigidas para la comunidad escolar, muchos adultos mayores se me quedaban afuera, y no son personas con niños, son gente que simplemente quieren ver teatro, quieren ver lo que está pasando”, compartió.

Por consiguiente, García reveló que ahora que arrancó su transición al teatro comercial consideró estrenar en el Teatro Yagüez su más reciente obra, “Ya mi tierra no es lo mismo”, una producción que aborda el tema de la enfermedad del Alzheimer desde una mirada familiar, así como las incertidumbres que vive un joven en el Puerto Rico.

“Cuando arrancamos el plan de trabajo de ‘Ya mi tierra no es lo mismo’ dijimos que queríamos ir primero a Mayagüez, lo que pasa es que también queríamos ir a la zona metropolitana y la fecha que queríamos para arrancar la tenía el Teatro Tapia, por lo que esta obra debutó este pasado marzo en San Juan”, resaltó el también escritor, quien celebró que su proyecto, encabezado por los actores Edwin Emil Moró y Giancarlo Rodríguez, se presentará el próximo 9 de mayo en la “Sultana del Oeste”.

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García, no obstante, instó a otros colegas productores a no desestimar una región como el oeste de Puerto Rico, dado que no solo cuenta con una audiencia que apetece ver contenido escénico de calidad, sino empleados talentosos que pueden elevar cualquier producción y “darle más color”.

“Ver apoyo en obras que se dan en pueblos que no acostumbran ver este tipo de oferta, yo lo veo más bien como un acto de agradecimiento, porque muchas personas no tienen la oportunidad de ver este tipo de espectáculo, y tampoco cuentan con los recursos para viajar y gozar de esto”, indicó.

Más allá de San Juan

Algunas de las puestas escénicas en cartelera hasta junio fuera del área metropolitana:

“Arte”: Alfredo de Quesada, Israel Lugo y Modesto Lacén cuestionan: ¿somos quiénes creemos ser o quienes nuestros amigos piensan que somos?. El 25 de abril en el Teatro José A. Monrouzeau de Hatillo y el 16 de mayo en el Teatro Ideal de Yauco.

“SR Family: Ni santos ni perfectos”: Liliana, Alex y Valentina llevarán humor y conciencia en esta presentación que sube el 11 de abril en el Teatro Ideal de Yauco y el 18 de abril en el Teatro José M. Lugo Emanuelli de Fajardo.

“El pana mío”: Jasond Calderón vuelve a la carga con su segundo “stand-up”. El 11 y 12 de abril en el Teatro Yagüez de Mayagüez.

“Tres voces... un silencio”: Presentación compuesta por tres monólogos que aspiran a exponer un reflejo sobre la culpa, la memoria y la pérdida. El 18 de abril en Mesas y Telón By Dominguez en Ponce, y el 25 de abril en Studio 58 Café Teatro de Guayama.

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“#AsíSomos”: Sonya Cortes y Raymond Gerena se unen en esta comedia picante. El 11 de abril en el Studio 58 Café Teatro de Guayama, el 12 de abril en el Teatro Ideal de Yauco, el 18 de abril Studio 58 Comedy Club de Ponce, y el 25 de abril en el Teatro Sol de San Germán.

“Y que se joda”: Héctor Méndez presenta su comedia pícara el 17 de abril en el Hilton Ponce Golf & Casino Resort y el 19 de abril en el Teatro Yagüez de Mayagüez.

“El padre”: René Monclova echa una mirada íntima y sensible a la enfermedad de Alzheimer y su impacto en el círculo familiar. El 11 y 12 de abril en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

“Maneco”: Wilson Torres presenta su “stand-up comedy” sólo para adultos el 11 de abril en el Centro de Bellas Artes de San Sebastián y el 12 de abril en el Teatro América en Vega Baja.

“Presas liberadas”: Sully Díaz, Marieli Durán y Yasmín Mejías, entre otras, presentan esta obra familiar sobre lo que pasa en prisión cuando una reclusa nueva cambia el ambiente. El 18 y 19 de abril en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

“Negro y sabroso”: Bryan Carrión presenta su espactáculo de comedia para adultos en Studio 58 Café Teatro en Guayama el 24 de abril.

“Lo mejor de Josué Comedy”: El comediante reúne los momentos más memorables de su trayectoria con una selección de sus rutinas más exitosas. Llega al Centro de Bellas Artes de Humacao el 2 de mayo.

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“Ya en mi tierra no es lo mismo”: Obra sobre el anhelo de la juventud por un mejor futuro, las consecuencias de la enfermedad de Alzheimer y la importancia de conservar la cultura nacional. En el Teatro Yagüez de Mayagüez el 9 de mayo.

“Es por los nenes”: Las creadores de contenido Naura y Juliana Rivera llevarán sus personajes que han vuelto populares en TikTok al Teatro Ideal en Yauco el 2 de mayo.

“Esto sí es un show: Iconic”: El comediante Johnny Ray reaparece con personajes legendarios como Petraca, el Juez Moña Blanca, Nancy Popoff, Juan Bazó, Las Hermanas Pestillo y Ya Ustedes Saben Quien por una última ocasión a las tablas. El 16 y 17 de mayo en el Teatro Yagüez de Mayagüez, 23 de mayo en el Teatro Ideal de Yauco y el 24 de mayo en el Centro de Bellas Artes de San Sebastián.

“Magda y Freddo: El Show”: El comediante y creador de contenido Freddo Vega sigue dándolo todo junto a su amiga Magda en el “Magda y Freddo: El Show” desde el Bellas Artes de Caguas el 8 y 9 de mayo.

“Más turbado... que tú Stand Up″: El corillo de “El Gazebo Studios” se irán de gira desde el 16 de mayo en Studio 58 Café Teatro en Guayama y luego de varias presentaciones en el estado de Florida regresan a Bambalinas Café, Teatro y Música de Aguada en 1ro de agosto y 58 Comedy Club de Ponce el 22 de agosto.

“¿Cúal es la crisis?”: El personaje de Shupi regresa con su pericia en la “crisis-ología” para ayudar a sus “shupi-amigos”. En el Centro de Bellas Artes de Humacao el 18 de junio.

“Desnuda”: La vedette Lissette Rodríguez Avilés le dará vida a Rita Montes, personaje que narrará su experiencia saliendo de Cuba, su transformación en otros escenarios hispanoamericanos, y su llegada a Puerto Rico. El 6 de junio en Musas y Telón by Domínguez en Ponce.