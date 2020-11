En el inicio de este histórico año, cuando todavía el país se levantaba con el susto de los temblores, la actriz Sara Jarque comenzaba a prepararse para una obra de teatro. Como parte de ese trabajo actoral, tenía pautada una aparición de promoción en el programa “Raymond y sus amigos”, de Telemundo.

No era su primera vez en ese espacio de entretenimiento, por lo que sabía que, una vez allí, participaría de alguno de los sketches de comedia. Lo que no vio venir, según sus palabras, fue la invitación de la productora Janice Méndez para que se uniera a los parodias de figuras políticas, como las existentes “Alexandra Múcaro” (Mónica Pastrana) y “María de Lulú” (Joalis Filippetti), pero en su caso como “Wanda Basketball”, o la versión paródica de la gobernadora Wanda Vázquez.

La invitación la paralizó, sobre todo por el tiempo de estudio que le requiere una imitación. “Resultó que se hizo la primera vez y de ahí hasta el día de hoy”, agradeció.

Tanto ha sido el éxito de su trabajo a través de este personaje, el cual suma a una admirable trayectoria artística de más de 35 años, que la artista se integra como talento fijo del programa que encabeza el comediante Raymond Arrieta bajo la producción de Tony Mojena. De esta manera complace a las cientos de personas que ya le han manifestado su preocupación sobre qué ocurrirá con ella una vez el personaje real entregue el poder el próximo enero.

“Estoy sumamente agradecida por la oportunidad, por la confianza”, reaccionó. “Yo he estado desde enero en el programa casi todas las semanas y he experimentado nuevamente la locura de estar en un programa de televisión y todos los corre y corre que se pasan allá atrás, pero ahora entrar de lleno y empezar a integrarme en otras cosas, es sumamente gratificante, porque voy a estar al lado de compañeros que quiero, que respeto, que me unen lazos afectivos, aparte de profesionales, y una oportunidad como esta, sobre todo en este momento histórico, únicamente puedo estar agradecida”.

La parodia de “Wanda Basketball” la ha sorprendido de múltiples maneras, no solo por el alcance que ha tenido a través de la pantalla de la televisión, sino el impacto que tiene entre la gente.

“Cuando uno hace una imitación no sabe que va a tener ese arraigo en el público, y ciertamente me ha dado una visibilidad con un público que no me conocía”, reconoció. “A mí me conocía la gente que iba al teatro y el aspecto musical, pues el que iba al teatro musical, pero lo que es la gran masa del pueblo, es la primera vez que he sentido una expresión tan masiva y una respuesta tan bonita”.

Dentro de lo que ha pasado con la parodia, que ha ido un poquito más allá de parodiarla a ella, también la producción me ha permitido dar rienda suelta a mis otras habilidades que no son actuación, sino del canto y del baile” -Sara Jarque, actriz

Sara Jarque es una actriz que aborda cada rol con respeto; lo estudia de adentro hacia afuera, y le inyecta las energías que requiera para lograr lo mejor que ella pueda, porque en lo que a su oficio se refiere, no va a quedar fea nunca, según afirmó. Desde esa naturaleza, es una férrea defensora de las artes por el valor educativo y la sensibilidad que aportan al ser humano.

Con “Wanda Basketball” descubrió mucho más. “Me ha pasado que no estaba tan consciente de la herramienta tan sanadora que puede ser el arte, porque la respuesta que recibo del público para mí ha sido sobrecogedora, y hasta me emociono, porque no solo es que la gente alabe y te felicite por tu trabajo, que tus amistades se alegren genuinamente de lo que te está pasando, pero cuando un extraño a mí me escribe que lo que estamos haciendo le ayuda a pasar un momento difícil en un año tan difícil para el mundo, y después de unos tres años tan difíciles para Puerto Rico, y te dice que espera los martes para poder soltar ese momento, es sobrecogedor, eso te hace el día, te hace la vida, porque no estaba tan consciente de lo sanador que podía ser esto”.

La relación profesional y personal que une a Sara Jarque y Jorge Castro, inevitablemente, le da otra dimensión a sus representaciones "Wanda Basketball" y "Felipe".

La exquisita dinámica entre “Wanda Basketball” y “Felipe” es una combinación entre la excelencia de ambos como actores, la casi hermandad que les une, y el trabajo de producción tras bastidores que les complementa sus respectivas parodias en términos del vestuario, maquillaje, peinados y, por supuesto, el libreto escrito por Miguel Morales.

“Jorge es mi compadre, es mi hermano desde la universidad. Nosotros jangueamos en el aspecto personal, pero no quito que Jorge es uno de los actores más profesionales que existe en Puerto Rico, y entonces hay un aspecto que aunque haya amistad entre la gente, cuando se sabe separar esa parte profesional y no hay egos envueltos, es una maravilla”, expuso. “Tengo mucha gente en teatro que son bien chéveres, pero trabajar con ellos no necesariamente es tan fácil. Pero cuando tienes un actor como Jorge, que es tan disciplinado, que va como quien dice a todas, porque Jorge estudia esos sketches como si eso fuera lo que le va a salvar la vida, y de esa misma manera trabajo yo, entonces hay toda esa facilidad de una vez agarramos el material que nos da Miguel, empezar a integrarle cosas”.

Al unirse formalmente a los talentos del programa, que incluyen a Arrieta, Castro, Pastrana, Filippetti, Morales, René Monclova, Norwill Fragoso, Lizmarie Quintana y Rosko Jaime, la actriz comenzará a aparecer en otros de los distintos sketches.

“Con respecto al personaje de ‘Wanda’, ha sido tan acogido por el público y el binomio de ‘Wanda y Felipe’, que sí estamos explorando qué continuidad le podemos dar más adelante en el programa, porque aún cuando el personaje real de la gobernadora hay semanas en que no tiene apariciones, o no ha pasado nada relevante con ella en las noticias, sigue teniendo vigencia y sigue gustando a la gente”, detalló.

A modo de anécdota, compartió que durante el periodo preprimarias, para el que la Gobernadora aspiraba para repetir en el cargo por el penepé, eran tantas sus apariciones públicas que, “me tenía al palo”, ya que “tenía que grabar todo eso, porque la gente estaba esperando ya se la ropa, o el gesto que hizo, o la frase que dijo”.

Es, justamente, el público quien le da muchas ideas u observaciones para el personaje, cosa que ella disfruta a plenitud. Y, mientras se da la reapertura de los teatros, ella comienza plantearse como este éxito se proyectará hacia las tablas.

“Más adelante en la carrera, qué va a pasar, cómo esta notoriedad va a influir cuando ya los teatros abran y empiecen las contrataciones, porque ciertamente las personas que están en la televisión tienen un alcance con el público que es muy atractivo para los productores”, reflexionó.