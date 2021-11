La actriz Sara Jarque vuelve a tener un punto de encuentro con la teleaudiencia a través del personaje “Lumarie”, la asistente de servicio al cliente de “Luma” que ha sabido transformar en risas las frustraciones de la gente respecto a la crisis energética en el País.

“¿Yo de veldá no sé pol qué la gente está tan molesta?”, diría la peculiar empleada al atender algunas de las cientos, sino miles de quejas diarias de los clientes, que no son más que el retrato de la cotidianidad puertorriqueña ante la ineficiencia en el servicio de la energía eléctrica.

“Lumarie” habla español con acento norteamericano, pues la empresa para la cual trabaja es de origen canadiense. Ella cree que, con su tono amable y exageradamente sincero, está botándose en atenciones, muy parecido a las situaciones que se observan en oficinas públicas y privadas donde el servicio al cliente da mucho de qué hablar.

“Lo que surgió primero fue el sketch, no tanto el personaje”, contó la intérprete. “El sketch de Luma surge a raíz de un evento que es basado en la realidad, porque a los clientes les estaban entregando galletas en las oficinas de Luma cuando iban a ser atendidos”.

Jarque, en su genialidad artística, tomó las sugerencias del equipo creativo del programa “Raymond y sus amigos”, que produce Tony Mojena para Telemundo, y comenzó a darle forma sin imaginar que sus propias experiencias -malas y buenas- en empresas públicas y privadas aflorarían de inmediato.

“El personaje realmente salió de una noche para otra, pero pienso que todos los puertorriqueños conocemos tanto ese tipo de empleados y coincidimos tanto con ese tipo de empleados, lamentablemente, que creo que a mí me salieron pa’ fuera todas las veces que me han tratado mal en una oficina y salió ‘Lumarie’ de momento”, compartió.

En su trabajo de ensayo, priorizó el uso de las manos, porque a “Lumarie”, básicamente, se le ve menos de medio cuerpo a través de la ventanilla. “Cuando sale ese primer sketch, la reacción de la gente fue tan buena y nosotros salimos muertos de la risa con el personaje y funcionó tanto en las redes, y yo decía, ‘Ojalá que se quede, porque el tema de la electricidad tiene tela para cortar en este país desde tiempos ancestrales’, y cuando a la semana siguiente vi que la incluyeron, dije, ‘Esta es una buena oportunidad para trabajar este personaje y hacer algo muy gracioso’, porque como ella actúa y trata a la gente, para ella es completamente normal”.

Jarque, con más de 35 años de carrera en las artes escénicas, cautivó a la teleaudiencia durante el año 2020 con el personaje sinigual “Wanda Basketball”, parodia de la exgobernadora Wanda Vázquez. Comenzó teniendo apariciones esporádicas y en la medida en que avanzaba la pandemia y se complicaba la administracón pública ante la crisis de salud, cada vez se hizo más notoria, tan así que la sigue haciendo.

“Cuando el público siente cercanía con una situación, cuando se puede ver reflejado, es que se crea ese gusto particular por ese personaje. Como en este país hace muchos años que las empresas no le dan tanta importancia a lo que es servicio al cliente, y creo que, lamentablemente, la regla es que nos traten a la patá, ya sea en una agencia pública como en una empresa privada, la gente ve en ‘Lumarie’ alguien con quien una, dos, tres veces al año, coinciden”, expuso sobre la acogida del personaje.

“Con ‘Lumarie’ me pasó que inmediatamente las cosas me surgen automáticas. Entonces cuando tenemos los libretos los lunes, ahí empezamos a añadir y es que nos morimos de la risa, porque es increíble lo que sale por la boca de ella, y tengo que decir que me divierto mucho y me siento mucho más suelta para decir barbaridades, porque el personaje lo aguanta”, sostuvo.

La artista cumple un año en el programa, experiencia que resume como una de “mucho aprendizaje”, porque aún con su amplia trayectoria, ha tenido que adaptarse a la inmediatez de la televisión. “Soy una persona que quizás por estudio, soy bien esquemática y bien cuadrada, y con esto he tenido que romper un poquito mis paradigmas y ajustarme, y en ese sentido ha sido un proceso de aprendizaje bien, bien grande”.