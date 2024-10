“Yo ni sabía cómo cocinar un huevo frito y ahora me voy con conocimiento culinario”.

Así se expresó la modelo y presentadora Ivana Carolina Irizarry, luego de eliminarse de la competencia televisiva de Wapa TV, “Super Chef Celebrities 2″.

Pese a salir del “reality show” luego de enfrentar en tres ocasiones “El Fogón”, la entonces reina de belleza sintió orgullo por su trayectoria en la competencia, que la obligó a poner a prueba otras habilidades que están fuera de su norma.

“Siento que esto fue una experiencia enriquecedora, tanto personal como profesional, desde lo que fue el manejo de emociones dentro de la cocina y respetar esta profesión”, aseguró la también presentadora de televisión, quien asegura que es fanática de este tipo de programas, pero que nunca se imaginó entrar al “calentón”.

“Yo literalmente corría a buscar todos los ingredientes, tratar de apuntar los pasos para hacer esos buenos platos, pero me voy satisfecha porque yo siento que de no saber (cocinar), yo tomé ese reto. Yo tengo que platear y yo ponía todos los ingredientes, quizás me faltaba un tomate o algo, pero yo te hacía todo, y con mi cara de estrésica”, resaltó la exreina de belleza, quien representó al pueblo de Lares en el pasado certamen de Miss Universe Puerto Rico.

Ivana Carolina resaltó que, además del conocimiento nuevo, se lleva el compañerismo que reina en la segunda edición del “reality show”, cuyos concursantes no escatiman en hacer un “serrucho” con sus “tenedores” para comprar beneficios para completar los retos ni comprar algún ingrediente que les haga falta en su estación.

“Yo voy a extrañar todo, hasta extrañaré el famoso ‘sentido de urgencia’ del chef Piñeiro, y el ‘¡Prueba, Ivana, prueba!’ de la chef Giovanna Huyke. Pero voy a extrañar más a todos mis compañeros, a quienes llegué a conocer dado que estuve en el ‘Fogón’ tres veces. Yo reí, yo lloré, me corté, pero me voy supersatisfecha”, sostuvo.

La también empresaria dejó claro que la competencia le regaló otros momentos afortunados en su vida, desde conectar más con su mamá detrás de la estufa, hasta involucrar su experiencia televisiva a su proyecto comunitario “Hilos dorados”, con el que persigue hilvanar experencias memorables para los adultos mayores en Puerto Rico.

“Hice una actividad de hacer pastelillos de carne y gracias a Super Chef Celebrities resultó exitosa; tener ese respeto a la cocina, que más allá de hacer un plato ayuda a llevar la unión familiar a nuestros adultos mayores, que tanta falta les hace”, indicó Ivana Carolina, quien obtuvo el premio “Mujer de valor” en el mencionado certamen de belleza por su labor que ha impactado a más de 400 adultos mayores de más de 10 égidas en la Isla.

“Super Chef Celebrities 2″ se transmite de lunes a viernes, a partir de las 7:00 de la noche, por Wapa TV.