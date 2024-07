“¡Voy a ganar! ¡Yo voy a ganar!”

Con la actitud vivaracha que la ha destacado en los medios de comunicación de Puerto Rico por los últimos 25 años, Saudy Rivera manifestó estar segura de que ha dado el esfuerzo necesario para salir airosa en la final de “Super Chef Celebrities” y consagrarse como la mejor entre las celebridades que compiten en el “reality show”... y de paso ganar el premio final de $40,000.

“Yo me metí en la cabeza que esto es bien serio. Aprecio lo que sale por las pantallas chicas, por las ondas radiales, y cuando uno está ahí, uno tiene que hacerlo en serio”, aseguró la presentadora de televisión en entrevista telefónica con Primera Hora, tras hablar sobre su trayectoria en la competencia de Wapa Televisión, que catalogó como una “sorpresa” tras permitirle brillar en una faceta que nunca ha podido explorar desde la comodidad de su hogar.

“Mis trabajos, siempre, han sido exigentes en horario y muy sacrificado, por lo que nunca he podido cumplir con esa rutina de preparar desayunos, almuerzos, comida todos los días. Esto no ha sido prioridad porque no tengo el tiempo”, acotó la también locutora de radio, quien se ha colocado como una de las preferidas del “reality show” con su personalidad pícara, astucia detrás de la estufa y su camaradería entre los competidores.

Rivera también destacó que llegar hasta la etapa definitiva del “reality show”, más allá de permitirle tener mayor respeto a la clase trabajadora en las artes culinarias también ha sido un escape del día a día.

“Yo me estoy disfrutando esto a un nivel que es adrenalina lo que siento. Es tanto, que cuando esto se acabe me va a hacer falta. Me da una emoción grande cada vez que me dicen: ‘te toca grabar’, y cada vez que gano (un reto), ahí me digo: ay, pero no voy a volver mañana”, indicó la jayuyana.

La participante resaltó también que verse en esta fase del programa televisivo, el cual anheló “que lo renueven lo más pronto posible”, ha sido “increíble” tras ayudarla a enfrentar sus miedos, así como a “hacer las cosas bien y superarme cada vez que me dan el ‘cue’ para prender el fogón”.

“Siento que me estoy regalando algo porque esto ha sido un aprendizaje brutal. Tengo tres ‘masters’ dirigiéndome, los chefs Giovanna Huyke y Enrique Piñeiro, así como el ‘pitmaster’ José Edgardo Lucca, dándome clases de cocina y la gran oportunidad de un premio final. Esto no es cualquier cosa, esto es una gran oportunidad por donde quiera que lo veas”, apuntaló.

“¿Qué el público puede esperar de esta próxima semana de ‘Super Chef Celebrities’?”, preguntó este medio.

Rivera asegura que el pueblo boricua presenciará muchas sorpresas, tensión a granel, y tendra la oportunidad de “disfrutar de nuestra ansiedad”.

“No es que la provocaremos, es que la audiencia se lo va a gozar. Nos lo estamos tomando con seriedad y ya que estamos en esta etapa donde nos decimos ‘contra, si llegamos hasta aquí, pues estamos más cerca del premio de los $40,000′ ”, puntualizó.

Además, la integrante de “Lo sé todo” manifestó que le tiene el ojo echa’o a varios de sus compañeros que a lo largo del “show” han demostrado tener el potencial de unirse a ella en la culminación de la producción.

“He visto una evolución en Franco Micheo que me sorprende, porque recuerdo cómo él entró. Y Bebesauro me encanta, porque le cogí un amor tan especial y quiero que le vaya bien, pero a la misma vez me digo: ‘espera, pero si le va bien me va a ganar’ ”, expuso la también empresaria con el sentido de humor que la ha dado a conocer en la pantalla nacional.

“Me encanta Melina León, me reta muchísimo porque es una mujer tan fuerte como yo. Es madre, abuela, cocina todos los días, y cuando ella me dijo eso, me dije: ‘Esta es mi competencia’. Pero, realmente, ella me motiva mucho. Y al maestro Luisito Vigoreaux, que le dije que, ‘he vivido engañada toda mi vida porque mi abuela tenía tus libros de cocina’... Así que él se tiene que botar”, agregó.

No obstante, la participante aseguró que su competencia primaria, “aunque se escuche cliché, soy yo”.

“Tengo mucho en qué enfocarme, hay mucho en qué exigirse”, indicó.

“Super Chef Celebrities”, que se encuentra en su última semana de competencia, se transmite de lunes a viernes a partir de las 7:00 de la noche, por Wapa TV.