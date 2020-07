Se inspiró en el rol que tienen las mujeres en un resultado electoral.

La presentadora Saudy Rivera regresa a la televisión con un proyecto que nació en 2008, pero que verá la luz a partir del próximo 10 de agosto. Se trata de Papeleta rosa, que la aparta de la faceta de entretenimiento a la que tiene acostumbrados a sus seguidores.

“Está enfocado en la mujer, quien tiene mayor participación electoral, las mujeres decidimos quién gana las elecciones en Puerto Rico, pero realmente es para todo el público, porque esto es un asunto que les compete a todos”, afirmó sobre el espacio televisivo que estrena por Mega TV, y que también se transmitirá por la emisora Zeta 93 FM.

“Se llama Papeleta rosa por el dato importantísimo de que en las pasadas elecciones, el 54% del electorado fue mujer, lo mismo pasó en el 2008, en el 2012, los datos están ahí, pero es para todo público porque la necesidad no es de una esquina, es de todo el País”, reiteró sobre el programa, que se emitirá de lunes a viernes de 2:55p.m. a 3:55 p.m.

Una de sus intenciones es dar a conocer a cada candidato que aspira a prevalecer en las elecciones generales del próximo 3 de noviembre, para motivar a una decisión que no esté motivada por el fanatismo político.

“Soy consciente de esa necesidad, porque nosotros llegamos a la urna votando por una insignia, por un color, y a veces ni nos preocupamos por quiénes están debajo de cada una de esas insignias”, lamentó. “Con este programa quiero hacer una radiografía de los que aspiran a una reelección, y a los que desean entrar a la contienda”.

La comunicadora prometió un formato dinámico que incluirá secciones de debate y la opinión del público a través de segmentos en exteriores, entre tantos otros.

“Nosotros decidimos que lo tenemos que hacer de una manera jovial y entretenida, pero sin que pierda la fuerza de lo que implica”, compartió sobre el programa, que tendrá los segmentos Yo soy Puerto Rico, Radiografía del Senado, La Cámara del pueblo, Lo que no sabías… y Artista o político, entre otros.

Trabajar como productora de Papeleta rosa es una responsabilidad que la llena de entusiasmo.

“Es un reto bien grande”, confesó con ilusión. “Siempre me ha gustado la política. Este proyecto lo desarrollé en el 2008 y lo guardé hasta que llegó el momento porque era ahora que papá Dios lo quería. Eso me tiene tan feliz. Me estoy entrenando con mi casa productora de televisión y de verdad es una de las satisfacciones más grandes a nivel profesional”, dijo la comunicadora, quien trabajará para el mismo canal en el que se presenta el programa “La Comay”, a cargo de Kobbo Santarrosa.

“Me mantengo en mi enfoque”, expresó en torno a dejar de lado cualquier diferencia con el reconocido titiritero. “Hay espacio para todos. Yo siempre he respetado su espacio, yo espero la misma deferencia. La deferencia es algo que se carga, que se lleva. Todos tenemos la oportunidad de demostrarla. Yo siempre la he demostrado, no empece los momentos duros y difíciles que me ha tocado como profesional”, destacó.

“Está la elegancia profesional, que yo la cargo todos los días. Lo digo con modestia pero con mucha necesidad de que eso se sepa, y estoy lista para lo que yo vine, y creo que no hay forma ni manera de que me desenfoque”, aseguró la presentadora, quien trabajó por una década en el programa Dando Candela, hasta su cancelación en mayo pasado.

“Las cosas son cíclicas y Dando candela cumplió con su objetivo, aunque teníamos capacidad y espacio para hacer mucho más”, reveló con cierta nostalgia. “Soy agradecida de esos 10 años y creo que tocaba hacer un giro, aportar al País desde otra perspectiva, pero lo más que extrañas en una cosa como esta, después de tanto tiempo, es a la gente, al público, aunque han estado ahí, en las redes sociales, nos han permitido estar en contacto”.

Cierra una de sus tiendas

Además del fin de programa, como empresaria, Saudy enfrentó otro revés durante la pandemia, y es el cierre de su tienda de ropa y accesorios Dreams by Vale Vale, en Hato Rey.

“Esa parte comercial es bien dolorosa. Desde el 2007 Puerto Rico es otro país, ha habido huracanes, cierre de gobierno, me refiero a muchos golpes que se vienen reflejando en los comercios pequeños y en todos los comercios Puerto Rico”, mencionó. “Y ahora con la pandemia te tengo que decir que por los recortes, me asustó la realidad del mercado, esa decisión era la obligación, cerrar la tienda física. Lo que hice es que la llevo online. Arrancamos en agosto”, compartió la presentadora, quien mantiene su negocio Sweets Gallery.

“En el caso de esta tienda, es una sobreviviente. Es una muestra de cómo los pequeños comerciantes, cuando vamos a lo que hacemos y dependemos de eso para llevar sustento, tenemos que seguir batallando y luchando. Pero no ha sido fácil. Gracias a Dios, el público está ahí. Me apoya”.