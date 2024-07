De llegar como páginas en blanco y con pocas expectativas de brillar, ahora están preparados para hacer su mejor plato con el fin de ganar un jugosa recompensa.

Saudy Rivera y Luis Morales “Bebesauro” ya están listos para mostrar el talento adquirido y dejar el alma en la cocina en la gran final de “Super Chef Celebrities”.

Los finalistas del “reality show” de Wapa Televisión se encuentran a pasos de saber quién sera afortunado de recibir el gran premio de $40,000 luego de sobrevivir 10 semanas de pura adrenalina explorando distintas culturas mediante las artes culinarias junto a otras 10 figuras de la farándula local, a quienes ambos catalogaron como su familia extendida.

“Estoy jugando para ganar”

Saudy Rivera manifestó a Primera Hora que todavía le cuesta comprender que se encuentra a un solo contricante de saber si será pronto la campeona de la competencia que arrancó el pasado 21 de mayo por el canal 4, dado a la presión que se puso por conquistar cada reto que tuvo de frente.

“Yo nunca había participado en una competencia. Meterme esta presión fue voluntario, pero esto no deja de ser un estrés y una preocupación, porque cuando yo asumo un reto nunca juego para perder, y soy muy exigente y perfeccionista. Yo estoy jugando para ganar”, expresó emocionada Rivera en entrevista telefónica, admitiendo también que reconocer esta victoria, para algunos detractores, demostraría algo de soberbia.

“El celebrar llegar aquí se pudiera malinterpretar, ser una mujer segura se tiende a confundir con orgullo y, sí, es un orgullo, pero es del bueno, por los sacrificios, el esfuerzo, las luchas. Me siento bien contenta por estar aquí”, destacó.

La presentadora de televisión también festejó llegar a esta etapa de la competencia con su colega influencer, a quien vio crecer tanto en sus habilidades, así como su persona.

“Nos llevamos muy bien, estamos juntos dando la batalla por lo mismo, los dos queremos ganarnos el premio, los dos nos necesitamos, ¿quién no necesita unos $40,000 con el costo de vida que tenemos? Hay planes, hay sueños”, resaltó la integrante de “Lo sé todo”.

Cuando este medio le preguntó qué tenía en mente hacer si se alza con este premio, la jayuyana destacó que parte de ese dinero iría a una expansión de su negocio de repostería “Sweets Gallery” que siempre ha anhelado realizar, regalarse una “escapadita” con sus hijas Valeria y Valentina, y ahorrar dinero tras la extensa recuperación de salud de su esposo, Iván Rivera, quien sufrió un derrame cerebral en abril de 2022.

“Él está 100% y es algo que me gustaría que quedara claro, porque hay gente que entiende todavía que Ivan está convaleciendo, que está encamado. Fueron años muy duros, pero gracias a Dios, Ivan es un hombre al 300%, está independiente”, aseguró la periodista, quien sostuvo que ahora se encuentra en la “etapa de recoger cosecha”.

“Con esfuerzo, con sacrificio, con empeño, he luchado por esta oportunidad y voy a dar el máximo hasta el último minuto de show, y que sea lo que Dios quiera. Me siento ganadora ya sea con los $40,000 o como primera finalista”, manifestó, al tiempo que agradeció la educación que recibió de los chefs Enrique Piñeiro, Giovanna Huyke y José Edgardo Lucca.

La también animadora indicó que este proyecto le ha brindado una variedad de internautas, desde algunos sorprendidos con la hazaña que ha cumplido, hasta aquellos otros que la conocieron ahora y la han respaldado a niveles insuperables. “Mis redes aumentaron en seguidores, en mensajes de apoyo maravillosos, diciéndome que no quieren que se acabe el programa porque no quieren dejar de vernos compitiendo y participando”, indicó.

Pero también destacó que existe un sector “muy hiriente” que calificó de “malos jugadores” que no asimilan la relación que tienen todos los integrantes del proyecto dentro y fuera de las cámaras.

“Aquí no hay faltas de respeto, aquí no hay señalamientos dolorosos entre competidores. Ese ha sido el baluarte de ‘Super Chef Celebrities’. Pero recibir comentarios lacerantes, viscerales, te deja un sabor amargo y te hace pensar en cómo está la psiquis de nuestro país y cómo algunos puertorriqueños, en vez de enaltercer el entretenimiento que estamos ofreciendo se dediquen a generar riñas, cizañas y desprecio”, destacó.

“Este novato de Orocovis le metió”

Bebesauro, de otro lado, expresó sentirse “súper, hiperfeliz” de lograr su puesto en la gran final de la competencia en la que se imaginó que iba a ser eliminado a la segunda semana.

“Este novato de Orocovis le metió a la cocina. Yo no sé cuántas veces fui al fogón, cuántas veces fui a la vara, pero gracias a eso estoy aquí, me siento orgulloso”, aseguró el ‘influencer’, quien se sumergió a una disciplina que no la practicaba ni en su hogar y enfrentó a colegas que sí tenían lo necesario para defenderse con la olla y el cucharón.

El creador de contenido también catalogó de “magnífico” tener el privilegio de compartir esta oportunidad con su contrincante, quien siempre le dio apoyo incondicional, así como de otros competidores como Luisito Vigoreaux, Melina León y Braulio Castillo, hijo.

Además, el joven honró conocer a sus otros compañeros al destacar que la conexión con ellos ha sido “mágica”, especialmente con la actriz Yaiza Figueroa, de quien aseguró será tío tras revelar ella que pronto será mamá.

“Esto ha sido una experiencia brutal, porque viniendo de las redes sociales se nos hace un poco complicado llegar a la televisión. Me siento tan feliz de que un ‘influencer’ llegó a la final del programa”, aseguró el orocoveño, quien se remontó a la conferencia de prensa que realizó la empresa de comunicaciones a principios de mayo para anunciar este proyecto y los comentarios que leyó de varios internautas.

“Hubo muchos comentarios que decían: ‘¿pero y qué este hace aquí?’, ‘¿qué celebridades son?’. Me siento muy orgulloso y aquí vengo a representar a los ‘influencers’ muy bien, porque sé que no son a todos que les brindan una oportunidad como la que me dieron”, apuntaló.

El finalista puntualizó que hoy día cuenta con muchos seguidores que “no me ha soltado” con el “#TeamBebesauro”, algo que lo lleva profundo en el corazón. “Esto me lo he ganado a pulso. No es fácil conseguir seguidores, porque tienes que hacer algo que conecte con el público, por eso yo saludo a mi gente con besos y abrazos. Yo soy así, yo soy del pueblo. Estoy donde estoy gracias a ellos”.

En cuanto al gran premio, Bebesauro aseguró que una parte de ese galardón será usado para hacer el primer “down payment” de su futura casa, algo que anhelaba desde que estaba “pegado al piso”.

“Siempre he sido un soñador. Yo buscaba el periódico y cortaba las casitas que veía. Siempre he manifestado eso de pequeño. Por eso fue que acepté el reto de ‘Super Chef Celebrities’. Yo quiero sentir eso, esa primera vez en buscar esa propiedad, es una emoción grande tener algo a nombre mío, decorarlo como me dé la gana”, indicó el participante, quien reveló que fue su papá quien le inspiró a siempre buscar su propio espacio, desde la juventud.

El encuentro final de Saudy y Bebesauro se transmitirá hoy lunes en un especial de dos horas que se transmitirá a partir de las 7:00 p.m., en el que hasta los “jueces del Olimpo” entrarán a la acción.

Además, “Super Chef Celebrities” tendrá una antesala digital moderada por Franco Micheo a través de la página de Facebook de Wapa TV y la cuenta de oficial del programa en Instagram (@superchefpr) en la que se repasará los mejores momentos del “reality show”, así como un adelanto a la gran noche.