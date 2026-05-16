Scarlett Johansson, actriz que encarnó a Natasha Romanoff en “Black Widow” (“Viuda negra”) en la franquicia de películas de Marvel, será parte de la nueva película de la secuela del vigilante de la noche, "The Batman“.

A través de la red social X, el director de la cinta “The Batman”, de 2022, Matt Reeves, que vuelve a ser director, productor y guionista de la segunda parte, confirmó la noticia.

La forma en la que Reeves dio a conocer la información fue al compartir este viernes un gif de Johansson con la descripción: “Próxima salida, Gotham. Bienvenida”.

Aunque no explicó cuál sería su rol, los usuarios especularon a raíz de la caracterización de la actriz que su papel podría ser el de Gilda Dent, personaje de ficción de DC Comics, reconocida principalmente por ser la esposa (o prometida) de Harvey Dent, el fiscal de distrito de Ciudad Gótica (“Gotham City”) que se convierte en el villano.

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Además de Johansson, Matt Reeves adelantó la participación de Sebastian Stan, quien también forma parte de Marvel dando vida al Sargento James Barnes, mejor conocido como Bucky.

Reeves publicó un video corto de Stan con el título: “En un estado de ánimo de Gotham... Bienvenido”. A partir de ahí los fanáticos comentaron que creen que interpretará a Harvey Dent, el famoso caballero blanco.

Otra de las caras que confirmó el director fue Charles Dance, actor de Tywin Lannister en la serie dramática “Game of Thrones”, junto con la descripción “De las sombras... Bienvenido”. Dance posiblemente interpretará al padre de Harvey Dent, Christopher Dent.

El siguiente es Sebastian Koch, reconocido actor alemán por cintas como “A Good Day to Die Hard”. Este actor fue recibido en el proyecto con las palabras: “Listo y cargado para Gotham... Bienvenido”.

In a Gotham state of mind... Welcome. 🦇🦇 pic.twitter.com/K3bCD83zCI — Matt Reeves (@mattreevesLA) May 14, 2026

La más reciente incorporación es la del actor estadounidense Brian Tyree Henry, conocido por su interpretación de Alfred “Paper Boi” Miles en Atlanta y Tavis Brown en Vice Principals.

En su publicación estuvieron las palabras: “Bienvenido a la fiesta, amigo…”.

Actualmente está en marcha el rodaje y producción y se prevé que su estreno será el 1 de octubre de 2027.

Sobre la primera parte de The Batman

La primera entrega del largometraje protagonizado por Robert Pattison como Batman y Bruce Wayne, contó con Zoë Kravitz quien le dio vida a Selina Kyle, Paul Dano como Riddler y Colin Farrell como el Pingüino, entre otros actores y actrices.

La trama giraba en la incursión de Batman cuando el alcalde es asesinado. Al investigar qué ocurrió descubre una red de corrupción relacionada a su pasado tumultuoso.

La película tuvo un presupuesto de entre 185 a 200 millones de dólares y obtuvo una ganancia de más de 772 millones de dólares en su estreno mundial.