El universo cinematográfico de Hanna-Barbera alza vuelo en “Scoob!”, una de las propuestas animadas más anticipadas del año.

En el 2020, todos los estudios quieren un universo cinematográfico compartido, al estilo de Marvel, cuyo innegable éxito ha sido difícil de emular desde su nacimiento en el 2008. Warner Bros, aunque continúa tratando de descifrar cuál es el camino ideal para sus propiedades de DC Cómics, ha establecido franquicias similares en una división más pequeña con The Conjuring, cinta de terror que ha inspirado otras historias interconectadas con éxito en la taquilla. Pero, ¿dónde quedan los pequeños?

Con esto en mente, el estudio ha traído de vuelta a la pantalla grande (por el momento a la chica) al perro más valiente y cobarde a la vez, pero sin duda alguna el favorito de muchos: “Scooby Doo”. La cinta abre con el adorable primer encuentro entre el Gran Danés y su dueño, “Shaggy” (Will Forte reemplazando a Matthew Lillard), pero las ambiciones de “Scoob!” son mucho más grandes que, digamos, explorar los primeros misterios resueltos por el Mystery Inc.

PUBLICIDAD

En el estilo del cine de superhéroes, la película no tarda en convertirse en una entretenida aventura para niños con apariciones inesperadas de otros personajes populares del catálogo de Hanna-Barbera.

No hay misterio en “Scoob!”. La cinta animada, programada a estrenarse en cines antes de la pandemia, apuesta a la nostalgia que cargan estos personajes, pero los coloca en medio de un nuevo conflicto.

“Scooby” podría ser la clave para salvar el mundo de una amenaza de nivel apocalíptico, de confirmarse su verdadera ascendencia y relación a un popular personaje histórico. Con la ayuda de Blue Falcon (Mark Wahlberg), otro personaje icónico de Hanna-Barbera, Scooby asume su nuevo rol de superhéroe, el cual inmediatamente pone en peligro su amistad con “Shaggy”. Mientras tanto, “Fred” (Zac Efron), “Daphne” (Amanda Seyfried) y “Velma” (Gina Rodríguez) embarcan en la búsqueda de sus amigos, a quienes vieron por última vez cuando eran secuestrados por el Falcon Fury. Para ellos, es evidente que el grupo no funciona igual sin “Scooby” y “Shaggy”, y no solamente por la repentina carencia de deliciosos sándwiches.

Para una película, que en gran parte se siente desconectada de su origen, separar a la pandilla cumple con una de las peculiaridades narrativas de la serie animada y las películas anteriores. Además, a través de la historia, reaparecen elementos familiares y fáciles de identificar para los fanáticos más fieles, entre ellas el Mystery Machine y una peculiar Noche de Brujas en la que la pandilla logra desenmascarar a su primer villano. Por otra parte, nuevas audiencias podrán disfrutar de una historia llena de aventura que se alínea con las propuestas modernas que responden a una alta demanda por contenido de superhéroes e historias interconectadas.

PUBLICIDAD

“Scoob!” podría ser el comienzo de una renovada y popular franquicia animada para el cine, aún cuando la actual crisis la haya forzado a estrenar en plataformas digitales. Su futuro en el cine dependerá de la recepción de viejos fanáticos a esta nueva dirección, la cual promete inspirar un colectivo “jinkies!” (una de las frases características de “Velma”).

“Scoob!” está disponible en plataformas digitales de video on demand.