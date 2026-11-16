Robert Pattinson fue presentado este lunes como el próximo James Bond, convirtiéndose en el séptimo actor en interpretar al icónico espía británico y el primero desde que Amazon MGM asumió el control de la popular franquicia cinematográfica.

El anuncio de Pattinson llega durante la pausa más prolongada en la historia de 007 y pone fin a años de intensas especulaciones sobre quién heredaría el papel de Daniel Craig.

La noticia se produce cinco años después del estreno de “No Time to Die” (2021), la primera película en los 64 años de historia de Bond en la pantalla grande que concluyó con la muerte del personaje. Sin embargo, 007 renacerá una vez más en la película número 26 de la saga, que será dirigida por Denis Villeneuve.

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“James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me hayan confiado el papel de 007 es el honor de mi vida”, expresó Pattinson en un comunicado.

“Decir que este papel es un sueño hecho realidad es quedarse corto. No podría estar más emocionado por esta colaboración y por el trabajo que nos espera junto a este fantástico equipo”.

Pattinson entró recientemente en la lista de posibles candidatos para interpretar a Bond, luego de que trascendiera que había realizado una prueba de pantalla para el papel. Entre los otros actores que, según informes, también estaban siendo considerados figuraban Callum Turner, Josh O’Connor, Jack Lowden y Nicholas Hoult.

Aunque durante mucho tiempo se esperaba que los productores escogieran a un actor joven y con menos trayectoria, finalmente optaron por uno de los intérpretes más reconocidos de su generación.

Pattinson, de 40 años, también es relativamente mayor para comenzar a interpretar a 007. Actualmente, el actor trabaja en otra producción de una reconocida franquicia: “The Batman Part II”.

Pattinson llega al proyecto con experiencia en tres grandes franquicias cinematográficas: “The Batman”, “Twilight” y “Harry Potter”. Sin embargo, desde que alcanzó la fama con “Twilight”, ha trabajado principalmente en películas independientes y producciones de directores con estilos particulares, como “Good Time”, de los hermanos Safdie; “The Lighthouse”, de Robert Eggers, y “Mickey 17”, de Bong Joon Ho.

A principios de este año, recibió excelentes críticas por su interpretación de un villano en “The Odyssey”, dirigida por Christopher Nolan.

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Villeneuve reconoció que la selección fue difícil, pero aseguró que tomaron la decisión correcta.

“Estuvimos rodeados de talentos extraordinarios, pero solo puede haber un 007. Estoy sumamente feliz de darle la bienvenida a Robert Pattinson como nuestro nuevo James Bond. Tiene el espíritu atemporal de 007 y aporta una energía completamente nueva. No puedo esperar para comenzar”, expresó el director en un comunicado.

La selección del nuevo protagonista ocurre en un momento decisivo para la franquicia. En 2022, Amazon compró por 8,500 millones de dólares MGM, el estudio que durante décadas estuvo vinculado a las películas de Bond.

Luego de negociaciones sobre el futuro del personaje, los productores Barbara Broccoli y Michael G. Wilson cedieron en 2025 el control creativo de la franquicia. La película número 26, cuyo título todavía no ha sido anunciado, será la primera desde “Dr. No” (1962), la cinta que inauguró la saga, en la que un miembro de la familia Broccoli no selecciona personalmente al actor que interpretará al espía.

La responsabilidad de escoger al nuevo Bond recayó en los productores Amy Pascal, antigua directora de Sony Pictures y productora de “Spider-Man”, y David Heyman, conocido por estar al frente de las producciones de “Harry Potter” y “Paddington”. Steven Knight, creador de “Peaky Blinders” y guionista de “Locke”, fue contratado para escribir el libreto.

Incluso antes de que Craig abandonara el papel, las especulaciones y las apuestas sobre quién seguiría sus pasos eran constantes. Antes de Pattinson, otros actores habían sido vinculados con el personaje, que anteriormente fue interpretado por Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Craig. Idris Elba, por ejemplo, ha pasado buena parte de su carrera respondiendo a rumores sobre la posibilidad de convertirse en 007.

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Históricamente, la maquinaria de James Bond nunca había hecho una pausa tan prolongada. Sin embargo, la entrega número 26 llegará después del mayor intervalo entre películas de la saga. Si se toma en cuenta que la filmación principal de “No Time to Die” terminó en 2019 y que su estreno se retrasó debido a la pandemia del coronavirus, la espera ha sido todavía más larga.

Algunos seguidores mantienen sus reservas sobre esta nueva etapa de Bond bajo el control de Amazon. Mike Hopkins, director de Prime Video y Amazon MGM Studios, ha prometido respetar el legado de la franquicia y dar paso a “la próxima fase del legendario 007 para las audiencias de todo el mundo”.

Lo que está en juego es una de las franquicias cinematográficas más lucrativas de Hollywood, basada en la serie de novelas del escritor Ian Fleming. Las películas de James Bond han recaudado más de 7,000 millones de dólares en taquilla a nivel mundial. “No Time to Die” obtuvo 774 millones de dólares en 2021.

Además, las producciones generan numerosas fuentes adicionales de ingresos, desde acuerdos de transmisión por plataformas digitales y videojuegos hasta colaboraciones con la marca de automóviles Aston Martin.

Aunque algunos actores que han interpretado a Bond llegaron a considerar el papel una carga, para Craig significó convertirse en una figura reconocida mundialmente. Antes de ser seleccionado, el actor británico no era ampliamente conocido y, en aquel momento, recibió críticas y burlas por convertirse en el primer James Bond rubio.