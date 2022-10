No es la primera vez que Denise Quiñones entra el mundo de seducción, baile y vicios que bordea la vida de una prostituta. Lo hizo por primera vez con el monólogo “La Divina Prostituta” (2019), trabajo que la acercó a mujeres dedicadas a la prostitución. Entendió entonces que muchas son víctimas de diversas tragedias, incluido el abandona familiar a temprana edad, y se encariñó con ellas. Las miró con compasión.

Otra vez la artista se reviste de una mujer gravemente pasional, seductora, reina de un espacio frecuentado por hombres sedientos del juego sexual, ahora con el nombre de “Margarita Gautier”, personaje principal de la clásica novela “La Dama de las Camelias” (1848), que llega desde este jueves a las salas de cine en un marco cercano a la realidad social puertorriqueña bajo el título “Las Camelias”.

“Pude tener conversaciones con mujeres que por diferentes razones tienen que recurrir a ese trabajo o a ese tipo de vida, y les tengo mucho cariño, porque son mujeres que vienen de algún rechazo, de una marginación, muchas de ellas a una temprana edad y quedan a esa edad tan joven desprovistas de guías, de familia y en ese momento uno se agarra de donde puede y aprende a sobrevivir”, compartió de lo aprendido como parte de su estudio para el monólogo y que luego aplicó para el personaje en esta producción..

“En el caso de ‘Margarita’, ella fue rechazada por su familia, ella tomó unas decisiones y por esas decisiones que tomó, recibió un rechazo total de su familia y la sacaron de la casa, y ella se vio marginada a una edad bien temprana, cuando era teenager y de momento verse desprovista de seguridad; ella hizo lo mejor que pudo con su vida y pudo llegar a este sitio que se llama ‘Las Camelias’ y crear junto con ellas y ellos una familia, y creo que esa también es la parte linda”, anotó.

Todo tiene un lado oscuro y tiene un lado de luz y creo que dentro de esa oscuridad que cae ‘Margarita’ y el mundo difícil, también hay flores y hay colores y hay belleza, y creo que es un personaje que se agarra mucho de eso; ella se agarró de esa belleza y encontró su valor y su poder en esas personas y en lo que hace, independientemente de lo que las demás personas pueden pensar” - Denise Quiñones, actriz y cantante

Dirigido por la puertorriqueña Paloma Suau, este filme estrena en Caribbean Cinemas en una versión de la historia original de Alexandre Dumas que se traslada a Puerto Rico en las postrimerías de la pandemia y en la que el humor tiene igual o más fuerza que la tragedia que ronda la vida de esta mujer, que además es hija, hermana y amiga. Esa visión nueva a una historia vieja fue lo que conectó a la actriz y cantante con el personaje.

“Como dice Paloma, a veces no nos queda de otra que reír ante los dolores y situaciones difíciles que nos presenta la vida y ese giro fue lo que me llamó la atención. Me pareció superinteresante ese mundo que ella me estaba explicando y cuando lo visualicé, dije, ‘quiero ser parte de ese mundo’”.

El comienzo y fin de un romance

En medio de los desamparos y prejuicios que encara “Margarita” se cuece una historia de amor que tampoco está libre de dolores. En la novela el hombre del que se enamora se llama “Armando Duval”, pero en la película es “Armando Vidal”, interpretado por el actor Xavier Morales. El romance entre ambos personajes trascendió de la ficción a la realidad, sin embargo, ya terminó, confirmó Quiñones.

La exreina de belleza indicó que su relación con el actor Xavier Morales, con quien protagonizó la película, terminó. ( Suministrada )

“Desde el primer momento en que nos conocimos y después de toda la experiencia que tuvimos con ‘Las Camelias’, pues sí definitivamente hubo una conexión y se creó una buena amistad y se pudo continuar, por el momento en que duró, pero mientras duró, fue bien bonito”, dijo. “Ahora viendo la película van a ver esa química entre nosotros en pantalla grande”.

Denise Quiñones ha decidido “echar raíces” en la Isla, sin que ello descarte trabajar en el extranjero, como hizo recientemente en República Dominicana con otra película.

El elenco de “Las Camelias” incluye además la actuación estelar de José Eugenio Hernández, así como de un grupo de actores y actrices que une a diversas generaciones, entre ellos, Junior Álvarez, Cordelia González, Braulio Castillo, Marian Pabón, Cristina Soler, Anoushka Medina, Carola García, José Caro, Israel Lugo, Alexandra Malagón, Mickey Negrón, Yan Christian Collazo, Julio Ramos, Iliana García, Modesto Lacén, Camila Monclova, Heyda Salamán, Erick Rodríguez, Tensy Ann Vela, Salomé Monroig, Pedro Juan Colón, Yaiza Figueroa, Bryan Villarini, Edgar García, María de Azúa, Yamil Velázquez, Germán Legarreta, Javier Iván, Martínez, y la participación especial de Antonio Martorell.