La periodista Aixa Vázquez se vistió esta madrugada para asistir dizque a una sesión de fotos que realizaría tan pronto terminara su jornada en “Noticentro al amanecer”, en Wapa.

Muy lejos estaba de la realidad, pues la instrucción era parte de la complicidad entre su compañero sentimental y padre de sus hijos, Mario Torres, con la gerencia y el equipo de producción del noticiario, para sorprenderla en plena transmisión con la petición de matrimonio.

La comunicadora ofrecía el informe del tiempo, cuando sonaron las notas musicales a cargo del trío Los Andinos. “Alguien que me explique”, repetía ella mientras Torres se le acercaba listo para comenzar a formalizar la relación que comparten hace 12 años.

Nervioso hasta las lágrimas, el novio destacó la bendición que los une, como padre de los gemelos Lorenzo y Leonardo. “Quiero ver si quieres casarte conmigo”, preguntó entonces recibiendo un firme “por supuesto que sí, para mí es un privilegio”.

La querida de los cumpleañeros, “Titi Aixa”, compartió con la audiencia que hace un tiempo han estado conversando sobre el matrimonio, y eso finalmente se dará el sábado, 13 de junio.

“Mario y yo tenemos una relación muy sólida hace 12 años. Hemos sido bendecidos por nuestros gemelos. Tuve la bendición también de criar a su hija, que ya tiene 18 años, así es que todo esto se dio de una manera muy natural”, expresó.

Vázquez proyecta su casamiento como una celebración. “Nunca he sido una mujer de esperar príncipes azules, nunca he creído en esas cosas ni tampoco de casarme con velo y corona, pero sí al estar convencida de que la persona que llegó a tu vida es la correcta, no me da temor dar este paso porque estoy muy madura, muy segura, con una relación muy estable, de mucha comunicación, de mucho amor y respeto, y lo voy a ver como un día de fiesta y celebración”.

Torres, también padre de una adolescente, resaltó la calidad humana de su pareja, en especial en su rol de mamá, por lo que no quiso esperar más para reafirmar sus sentimientos hacia ella.

“Es muy importante para mí y obviamente para Aixa, porque lo veníamos buscando hace tiempo. Ya los nenes están un poco más grandes y están un poco conscientes de la situación y quería hacerlo más formal, y que ellos puedan caminar y participar de la boda”, dijo.

El compromiso fue una gran producción por parte de quienes trabajan en la edición matutina de “Noticentro”, pues incluyó desde la bendición de consejeros espirituales de la pareja, como Sor Socorro y el reverendo

Wilner Millién hasta un brindis que ofrecería el periodista Normando Valentín.

La cantante Ednita Nazario, una de las voces favoritas de la reportera, igualmente, la sorprendió con un estribillo del tema “Por ti me casaré”, grabado en vídeo.