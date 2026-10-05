Apenas $8 millones recaudó el filme “Digger” en su primer fin de semana en Estados Unidos, la primera colaboración del exitoso actor Tom Cruise y el director mexicano Alejandro González Iñárritu, ocupando el quinto lugar de la taquilla.

“Digger” costó alrededor de $180 millones, lo que coloca al filme como uno de los mayores fracasos de taquilla del año.

La producción es una comedia dramática que también cuenta con las actuaciones de Sandra Hüller, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Riz Ahmed y Sophie Wilde.

El primer lugar del ranking lo ocupó el estreno de “Verity”, protagonizada por Anne Hathaway, que obtuvo $32,6 millones. El segundo puesto fue para “Resident Evil”, ($12,5 millones) y el tercero fue “Heart of the Beast” ($11 millones).