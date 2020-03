El jet privado que traería a la Isla al famoso actor Bruce Willis, llegó vacío. El productor de Luillo Ruiz, de la casa productora The Pimienta Film Company, decidió traer el avión privado para regresar a sus hogares en Los Ángeles, California, a los otros actores que trabajaban en el rodaje de la película “Midnight in the Switchgrass” cuando surgió la orden ejecutiva que ordenaba el toque de queda, por la emergencia que enfreta el País por el COVID-19.

El filme, con un presupuesto estimado en $15 millones y dirigido por Randall Emmett, apenas completó una de tres semanas de rodaje, y según Ruiz, los actores Megan Fox y Emile Hirsh, quienes ya habían iniciado sus partes en el filme, reaccionaron positivamente a las medidas cautelares del Gobierno local.

PUBLICIDAD

“Estaban un poco sorprendidos de que estuviéramos tomando medidas cautelares con anterioridad a Estados Unidos”, dijo el productor.

“Midnight in the Switchgrass” era el primero de tres filmes en la agenda de la compañía The Pimienta Film para los próximos tres a cuatro meses, y cuyas realizaciones representarían una inyección aproximada de $105 millones a la economía local, entre empleos directos (600) e indirectos (2,370), cuartos de hotel y servicios complementarios en el proceso de rodaje.

El actor Emile Hirsh, en la foto junto al productor Luillo Ruiz, reaccionó positivamente al toque de queda establecido por el Gobierno local.

La próxima película que se rodaría en la Isla sería “Arthur The King”, con la actuación de Mark Wahlberg. Hay una tercera cuyos detalles aún no se pueden revelar, según Ruiz.

El productor que, igualmente, se expresó confiado en que la rápida acción sobre el aislamiento social tenga un saldo positivo con relación al control de la pandemia de coronavirus, aseguró que todas sus producciones se concretarán.

”Tengo que terminar, por muchas razones“, dijo. “Tengo muchos contratos y compromisos financieros”.

Ruiz, entretanto, reiteró que no ha recibido $63 millones en créditos contributivos para hacer cine en Puerto Rico, como establece una investigación del Negociado Federal de Investigaciones (FBI). Aseguró que los créditos recibidos han ido en orden con la inversión de cada una de sus producciones.

Sobre esto, El Nuevo Día publicó que la investigación del FBI responde a que la empresa de Ruiz presuntamente ha recibido la mayor cuantía de créditos contributivos en la industria el cine local.

”No he recibido $63 millones”, afirmó mientras urgió a que, en medio de esta paralización de las industrias públicas y privadas, se agilicen los procesos para otorgar los créditos contributivos para así poder reactivar la industria del cine una vez se vuelva a la normalidad.

”Mi llamado es a que nos prepararemos en este momento en que estamos down para organizar y agilizar estos procesos para recuperar la confianza de los inversionistas en Puerto Rico”, advirtió, “porque estamos trayendo el dinero y talento exterior y contamos con el mejor talento de crew del mundo”.