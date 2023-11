Aunque fueron fotografiados en varias oportunidades por los paparazzi, Brad Pitt y su novia, Inés de Ramón, no habían compartido ningún evento como pareja. El sábado pasado, el galán de Hollywood y la diseñadora de joyas dieron un paso más en su relación y fueron juntos a la 12ª Gala anual de Arte+Cine del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA), un evento que ya se convirtió en un clásico. Y aunque no posaron juntos para las cámaras, quienes los vieron aseguraron que se mostraron muy cariñosos.

Luego de la gala, una fuente le confirmó a la revista People que vio a la pareja muy “caliente” y muy sólida. “Están muy felices y muy juntos. Disfrutan de la compañía del otro y lo pasaron genial juntos en la gala”, agregó sobre el vínculo que mantienen el protagonista de Once Upon a time... in Hollywood, de 59 años, y De Ramón, de 33.

PUBLICIDAD

Relacionadas Cinco películas para celebrar a Antonio Banderas

Dos personas más que asistieron a la celebración confirmaron que efectivamente Pitt y Ramón se mostraron como una pareja consolidada esa noche. “Fueron súper cariñosos, rieron e hicieron chistes con todos los que los rodeaban”, agregó otra persona que fue parte del convite. “Parecía que lo estaban pasando bien”, completó. Aunque la pareja no tuvo problemas en aparecer de la mano en la gala, no posaron juntos para los camarógrafos que cubrieron el evento.

En esta oportunidad, la Gala -un evento organizado por Eva Chow, quien preside el LACMA, Pitt y Leonardo DiCaprio- honró a David Fincher con un emotivo homenaje que presentó el actor de Troy, quien trabajó en varias de las más exitosas producciones del reconocido director, como Seven (1995), The Fight Club (1999) y The curious case of Benjamin Button (2008).

La exclusiva gala del LACMA fue el broche de oro de un año perfecto para Pitt y De Ramón como pareja. La cita del sábado llegó luego de un romántico verano en donde compartieron mucho tiempo juntos. “Realmente disfrutan de la compañía del otro y están muy interesados el uno en el otro”, le contó una fuente cercana de la pareja a la revista People. “Es evidente para cualquiera que los vea juntos”.

De Ramón, una diseñadora de joyas que nació en Nueva Jersey pero tiene raíces españolas, conoció a uno de los solteros más codiciados del mundo a través de un amigo en común. La relación comenzó cerca de noviembre de 2022, cuando los vieron disfrutando de un concierto de Bono en Los Ángeles. Con la imagen como prueba, las versiones comenzaron a indicar que la relación ya tenía algunos meses.

PUBLICIDAD

Un mes después del recital, De Ramón fue al estreno de Babylon para apoyar a su flamante novio y para celebrar juntos el cumpleaños número 59 de Pitt en un restaurante de Hollywood. “Se sentó al lado de Inés. Eran muy lindos y coquetos. Se notaba que ella lo hace feliz”, revelaron las personas que compartieron la velada con ellos a People. Poco tiempo después, Pitt y De Ramón dieron la bienvenida al 2023 con un viaje a Cabo San Lucas, México, donde pasaron la víspera de Año Nuevo y los días siguientes. El día de San Valentín, Pitt le regaló un gran ramo de flores rosas a su enamorada, como una pequeña muestra de su amor.

De Ramón es, en la actualidad, directora de ventas de la empresa Anita Ko Jewelry, una marca de joyas con base Los Ángeles que ha creado piezas para celebridades como Hailey Bieber, Kourtney Kardashian o Mandy Moore. La joven habla francés, alemán, español, italiano, y por supuesto, inglés.

Estuvo casada con el actor Paul Wesley, con quien contrajo matrimonio en 2019 y de quien se divorció el año pasado. Cuando el amor se terminó para el gran público, un representante de la pareja le dijo a los medios que llevaban varios meses viviendo separados. “La decisión de separarse es mutua y ocurrió hace cinco meses”, aseguró en un comunicado.

Por su parte, Pitt -que se divorció de Angelina Jolie en 2016- estuvo vinculado con la modelo Emily Ratajkowski: según se supo a mediados de este año, estuvieron “saliendo en secreto” durante varias semanas, aunque no mantenían un noviazgo formal.