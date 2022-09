Angelique Burgos “Burbu” decidió posponer el estreno de su programa “Burbu Nite” hasta nuevo aviso. Esto debido al paso del huracán Fiona por Puerto Rico.

Según se había informado, el espacio comenzaría mañana lunes, 19 de septiembre, a las 10:00 de la noche por Wapa y Wapa América.

“Estoy bien feliz porque Dios siempre nos educa de que las cosas pasan en Su tiempo y no en el nuestro. He sido bien bendecida de estar rodeada de un grupo de personas maravillosas que me han acompañado y guiado en esta aventura. Siempre he trabajado duro en todo lo que anhela mi corazón y esta gran oportunidad que me dan, la tomo con mucho compromiso y no fallaré. Hace mucho tiempo, tengo el sueño de producir mi propio espacio y ahora que lo veo listo para estrenarse, me causa mucha emoción. Le agradezco a ese público que me sigue en cada paso que doy por su apoyo, por su cariño y, sobre todo, por aceptarme tal como soy. Sé que cuento con ustedes, todos los lunes a las 10pm, en esta nueva etapa de mi vida que me causa mucha felicidad y que es un reto importante para mí”, había expresado Angelique sobre el programa con el que se estrena como productora ejecutiva.

En este espacio, la animadora estará junto con su comadre, GIsselle, así como con la también presentadora, Bebe Maldonado.