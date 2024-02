Por decisión del público, la empresaria y modelo puertorriqueña Maripily Rivera continuará en la cuarta temporada del reality show La casa de los famosos. Esto quiere decir que “El huracán boricua”, como se le conoce en la competencia, permanecerá, por lo menos, una semana más en el concurso de Telemundo.

Maripily estaba nominada para abandonar el reality show junto al atleta y modelo Fernando Lozada, la influencer Pedro Figueira “La Divaza” y la actriz y cantante Thalí García. De esos cuatro, quien quedó eliminado esta noche fue Fernando Lozada, convirtiéndose en el tercer habitante que sale de La casa.

Cabe destacar que tanto La Divaza, como Thalí y Maripily pertenecen al mismo equipo: el cuarto Tierra.

La casa de los famosos 4 se transmite de lunes a viernes y domingos a las 8:00 p.m. por Telemundo Puerto Rico (martes a las 11:30 p.m.).

Estos son los 20 habitantes de La casa de los famosos 4 que todavía compiten por el premio de $200,000:

1. Lupillo Rivera

2. Gregorio Pernía “El Titi”

3. Thalí García

4. Maripily

5. Pedro “La Divaza” Figueira

6. José Reyes

7. Alana Lliteras

8. Clovis Nienow

9. Ariadna Gutiérrez

10. Sophie Durand

11. Carlos Gómez

12. Mariana González

13. La Bebeshita

14. Silvia Del Valle

15. Alfredo Adame

16. Rodrigo Romeh

17. Cristina Porta

18. Robbie Mora

19. Guty Carrera

20. Aleksa Génesis

Horas de tensión para “El huracán boricua”

Las últimas horas no habían sido fáciles para Maripily, ya que además de la tensión de quedar nominada y esperar el resultado final, ayer en la “Noche de posicionamiento”, tuvo fuertes encontronazos con varios de los concursantes. Uno de los cara a cara más intensos fue con la modelo y empresaria Aleska Génesis y con el actor mexicano Alfredo Adame.

“Eres muy falsa y lo sabe el público. Eso lo veremos en las votaciones. No me voy a ir, voy a estar mucho rato aquí, pa’ que me soportes”, le dijo Maripily a la expareja del reguetonero Nicky Jam.

Mientras, a la celebridad mexicana, quien la acusó de tener un comportamiento arrogante y soberbio, esta le contestó: “Eres un alacrán, siempre hablas mal de las mujeres. De ti, espero lo peor, esperaba esta posición y no me interesa nada de lo que hables, no me va a quitar mi seguridad”.