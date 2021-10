Orientarse en la mayor medida sobre el cannabis para su papel de “Félix” en la serie MalaYerba fue indispensable para el actor colombiano Sebastián Eslava como parte de su proceso para brindar credibilidad a través de su caracterización.

“Tuve que hacer una investigación porque mi personaje es conocedor, es el experto en cannabis, es el que fuma, el que conoce de los aceites, de los beneficios, el que sueña con que el cannabis se vuelva una cosa legal”, reveló el artista mediante videollamada desde Bogotá, Colombia, en entrevista con Primera Hora.

“El personaje me conquistó porque tiene misterio, tiene mucha carga emocional, muchos colores, muchos matices”, resaltó el actor sobre su rol en la serie original de la plataforma de video por streaming Pantaya, que estará disponible en los mercados de Estados Unidos y Puerto Rico a partir de mañana, 14 de octubre, cuando los suscriptores tendrán acceso a los episodios de 45 minutos del 1 al 5. Desde el 28 de octubre podrán acceder a los capítulos 6 al 10.

PUBLICIDAD

La serie de suspenso aborda la vida de tres emprendedores, “Mariana” (María Elisa Camargo), “Ignacio” (Juan Pablo Urrego) y “Félix”, motivados a incursionar en un mercado que en la trama acaba de ser legalizado en Colombia.

“Están tratando de dejar la carga de sus familias atrás y hacer sus propias vidas. Los tres tienen la ambición muy grande de lograr este sueño, de que el cannabis medicinal deje de ser visto como algo malo, y poder tener un éxito”.

Pero la situación se complica en el proceso por desarrollar su negocio.

“Termina apareciendo un misterioso asesinato que lo va a ir a resolviendo esta periodista, ‘Lola’ (Carolina Gaitán), que va a cavar y a sacar a la luz qué fue lo que pasó el día en que estos personajes fueron por esta semilla”, añadió Sebastián, y compartió el perfil de los otros dos protagonistas.

“‘Mariana’ es la que posee la tierra que hereda de su mamá, donde podemos cultivar el cannabis. ‘Ignacio’ tiene los contactos ya que su familia está en la elite política”.

De “Félix”, papel que como resultado de la pandemia del COVID-19 tuvo que audicionar mediante la plataforma de videoconferencia Zoom, confesó que disfrutó adentrarse en los conflictos que lo rondan.

“Sicológicamente está pasando por unos procesos muy complejos”, dijo. “Su padre muere y los socios de su padre les quitan todo el dinero que ellos tenían. Entonces él y su mamá están quebrados. Vivieron una vida rica y su mamá piensa que tienen todo el dinero del mundo y quiere seguir su vida de lujos, su estatus. Pero ‘Félix’ se está dando cuenta de que no hay dinero. Justo arrancando la serie te das cuenta de que su mamá tiene una enfermedad muy fuerte y tienen poca plata para pagar el tratamiento. Entonces ‘Félix’ es el que está en mayor conflicto de todos”.

PUBLICIDAD

La serie, coproducida por Pantaya, Sony Pictures Television (SPT) y Dynamo, fue dirigida por Andrés Beltrán y Salomón Simhon, y contó con la producción ejecutiva de Natalia Echeverri.

Por otro lado, el actor manifestó su parecer sobre la legalización del cultivo y otros negocios con esta planta.

“Estoy totalmente de acuerdo y a favor de la legalización del cannabis y, honestamente, también de otras drogas”, expuso enfático. “Todavía está difícil en Colombia porque todavía no es completamente legal, algunas licencias”, añadió. “Es todavía un negocio que está muy difícil. Lo que se pretende es ayudar a la gente medicinalmente con muchas propiedades que tiene el cannabis”. El actor, quien valora la oportunidad de formar parte de la serie, se expresó en torno al auge de producciones fílmicas de años recientes cuyo enfoque principal es enaltecer la imagen de un narcotraficante.

“Creo que el problema no es la historia, sino cómo la cuentas”, manifestó pensativo. “A veces me cuesta ver la idealización, como este tributo que se le da a estos personajes narcotraficantes que hacen tanto daño y que han hecho tanto daño en Colombia. Pablo Escobar es uno que no sé cuantas más se van a hacer. Es un personaje interesantísimo, pero también ver que la gente lo vuelve un ídolo, a mí me crea un poquito de conflicto”, sostuvo con preocupación. “Hay otras historias fascinantes de nuestras culturas, y no creo que porque el público siga consumiendo estas narcoseries o narconovelas, hay que seguir dándolas. Creo que la responsabilidad también de los artistas y las plataformas, es educar un poco y mostrarle un poco a la gente otro tipo de historia”.

PUBLICIDAD

En el plano personal, el actor ha superado varias batallas para lograr abrirse paso a nivel profesional. Entre estas se incluyen dificultades económicas mientras crecía y, principalmente, la muerte de su padre, el torero José Humberto Eslava Cáceres, conocido como Pepe Cáceres, por la cornada de un toro, suceso que ocurrió cuando Sebastián tenía dos años.

“Creo que las dificultades, depende de cómo las mires y seas capaz de resignificar esa dificultad”, reflexionó. “El material que tiene un actor, más allá de los estudios y otras técnicas, es lo vivido. Las experiencias del sufrimiento, creo que es en los momentos donde uno más aprende. Los momentos más oscuros de mi vida son los que creativamente me han traído cosas buenas. Hay una palabra que me gusta mucho y está de moda, pero la conocía antes de que estuviera de moda, y es la resiliencia”.