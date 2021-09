El mes de septiembre comienza con pura acción en la pantalla grande con el estreno de “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, la nueva película de Marvel, y la segunda de la fase 4 del Marvel Cinematic Universe (MCU). Además, estrena la cinta puertorriqueña “La última gira”, protagoniza por Éktor Rivera, y el drama “Together” en Fine Arts.

En las plataformas de “streaming” llega uno de los estrenos más esperados del año: la nueva temporada de “La Casa de Papel”. Esta es la primera parte de la última temporada de la popular serie española. Las películas “Afterlife of the Party”, “Worth” y “Cinderella” también estrenan en “streaming”.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

“Shang-Chi” se ve obligado a enfrentar su pasado cuando su padre, el líder de la organización de los diez anillos, comienza a cazarlo con tal de que “Shang-Chi” sea parte de su organización “Ten Rings”.

Género: Acción/Ciencia Ficción

Elenco: Simu Liu, Awkwafina y Tony Chiu-Wai Leung

Estreno: Hoy en cines

La última gira

La cinta de drama cuenta la historia del cantante Daniel Santos luego de embarcar en una última gira por varios países sudamericanos mientras prepara su biografía con una joven periodista.

Género: Drama/Musical

Elenco: Ektor Rivera, Isel Rodriguez y Carlos Rivera Marchand

Estreno: Hoy en cines

Together

Un matrimonio se ve obligado a reevaluar su relación mientras se encuentra encerrado en su hogar a causa de la pandemia global del COVID-19. La cinta está protagonizada por James McAvoy y Sharon Horgan.

Género: Drama

Elenco: James McAvoy, Sharon Horgan y Samuel Logan

Estreno: Hoy en Fine Arts

Afterlife of the Party

Luego de fallecer en su semana de cumpleaños, Cassie recibe una segunda oportunidad para corregir sus errores mientras presencia como su ausencia afecta la vida de aquellos que aún siguen en la tierra.

Género: Comedia/Drama

Elenco: Victoria Justice, Adam Garcia y Midori Francis

Estreno: Hoy en Netflix

La Casa de Papel Parte 5: Volumen 1

La última entrega de la popular serie de Netflix vendrá dividia en dos partes y su primera parte estrena mañana en la plataforma. Después de estar encerrados por más de 100 horas en el Banco de España, La Banda debe prepararse para poder escapar y salvar a uno de los suyos que ha sido capturado.

Género: Acción/Crimen

Elenco: Úrsula Corberó, Itziar Ituño y Álvaro Morte

Estreno: Mañana en Netflix

Worth

La cinta protagonizada por Michael Keaton y Stanley Tucci, sigue a un abogado en Washington D.C. quien lucha para ayudar a las víctimas del ataque al World Trade Center el 11 de septiembre de 2001.

Género: Biografía/Drama

Elenco: Michael Keaton, Stanley Tucci y Amy Ryan

Estreno: Mañana en Netflix

Cinderella

El musical cuenta una versión moderna del clásico cuento de hadas. Esta entrega sigue a Cinderella, una joven ambiciosa con sueños más grandes de lo que su familia le permite. Pero, con la ayuda de su Fab G será capaz de perseverar y hacer sus sueños realidad.

Género: Musical/Romance

Elenco: Camila Cabello, Idina Menzel y Billy Porter

Estreno: Mañana en Amazon Prime Video