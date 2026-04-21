Puede que no te des cuenta, pero ver a Zach Galifianakis hurgar en la tierra como si acabara de descubrirla es exactamente lo que necesitas ahora mismo.

En “This Is a Gardening Show”, una serie de seis capítulos que se estrena el 22 de abril en Netflix con motivo del Día de la Tierra, el actor y cómico aporta a la jardinería una especie de curiosidad con los ojos muy abiertos que resulta sincera y ridícula a la vez.

Los episodios duran entre 15 y 20 minutos, lo suficiente para aprender algo nuevo sin sentirse abrumado.

Aprender de los expertos...

Galifianakis, que afirma que lleva 25 años dedicándose a la jardinería “de forma intermitente”, no se muestra pulido, pero está claro que no lo intenta. En lugar de eso, deja que los expertos se encarguen de sus propios campos -manzanas, tomates, forrajeo, tubérculos, maíz y abono- y lo asimilan todo con el asombro de un niño que acaba de darse cuenta de que la comida no viene del supermercado.

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Estos relajados expertos le enseñan, y nos enseñan, entre otras cosas, cómo injertar un manzano y cómo añadir ingredientes ricos en nitrógeno a un cubo de compostaje.

...y niños

Cada episodio presenta divertidas entrevistas con alumnos de la Brooklyn Elementary School de Comox (Columbia Británica). Al principio, puedes pensar que estás viendo un programa para niños. Pero luego te das cuenta de que tú eres el niño.

Galifianakis los entrevista con el mismo estilo inexpresivo que utilizaba con los famosos en su programa de entrevistas satírico “Between Two Ferns” (Entre dos helechos), que se emitió entre 2008 y 2018. Les hace preguntas como “¿Cuántos hijos tiene?” y deja que sus respuestas, a veces disparatadas, caigan como caigan (“11”, en este caso).

Sin embargo, desde el punto de vista de los niños, probablemente es él quien dice las cosas más atrevidas. Galifianakis suelta un chiste de toc-toc sobre Benjamin Netanyahu, sugiere pasteles de orinal cuando les pregunta por sus comidas favoritas, y se compromete con un chiste inexplicable sobre Ryan Reynolds, todo lo cual pasa por encima de sus cabezas. Es estrafalario y tonto.

Jardinería como Rx

Hay una llamada a los fans mientras camina entre la vegetación: “Es agradable volver a estar entre dos helechos”, dice.

Las meteduras de pata se entretejen en cada episodio, junto con frases como: “Si tuviera que ofrecer un remedio para la condición humana, sería un jardín... o ácido”.

Sin embargo, el humor no eclipsa la jardinería.

“El futuro es agrario”, dice, y añade que la jardinería es “buena para el corazón”.

Y este programa también.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.