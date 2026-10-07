La serie animada puertorriqueña “Yeye” celebra su nominación a los Suncoast Emmy 2026. La oportunidad llegó en la categoría Graphic Arts – Motion Graphics, por su tercer episodio, “Diva”.

“Yeye” es una producción GLAD Kids, división de contenido infantil de GLAD Empire, junto a Gladius Studios. La nominación reconoce el trabajo de Celina Garrido, Cristian Rios y Grace Piñeiro, y destaca la creatividad del talento detrás de esta producción 100% boricua, “creada para acompañar a los más pequeños con música, imaginación y enseñanzas”, menciona el comunicado de prensa.

La serie sigue las aventuras de Sebastián, un niño que vive con su mamá y su papá y comparte un mundo de imaginación con su amigo “Yeye”, un personaje capaz de cambiar de forma. Cada vez que entran al estudio de música dentro de su hogar, el espacio se transforma en un lugar mágico donde la creatividad y las lecciones de vida cobran vida, agrega en detalla la nota de prensa.

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Con sus historias, la serie invita a los niños a aprender sobre la amistad y celebrar la importancia de la familia. Los primeros tres capítulos de “Yeye” se estrenaron en televisión.

GLAD Kids y Gladius Studios preparan el próximo estreno de la primera temporada a nivel global. “Este reconocimiento representa un motivo de orgullo para ambas compañías y reafirma su compromiso con desarrollar contenido infantil de calidad desde Puerto Rico”, asevera la comunicación escrita.

Como parte de las próximas experiencias de GLAD Kids, “Yeye” estará presente en Felicilandia, que se celebrará el 16 y 17 de enero de 2027 en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Los niños podrán conocer al personaje en persona y compartir en un encuentro para toda la familia.