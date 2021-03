No quería enamorarse, pero ocurrió.

La animadora Shalimar Rivera todavía recuerda cuánto empeño puso previo a contraer matrimonio, para no tener una relación de pareja. Y aunque se mostró indiferente por un tiempo con quien actualmente es su esposo, sus encantos terminaron por convencerla de volver a darse una oportunidad en el amor.

“Yo decía ‘no estoy para enamorarme’”, sostuvo enfática la presentadora a Primera Hora sobre los inicios de conocer a Noel Nieves, y compartió cuándo se dio el primer encuentro entre ambos, en 2018.

“El día en que nos conocimos, una amiga cantaba en un lugar en Guaynabo, y me pidió que la acompañara. Le dije ‘no, no quiero salir’, pero insistió en ‘acompáñame, es una hora y ya, para que me veas y te vas”, prosiguió, y detalló cómo vestía en ese momento.

“Yo andaba… como cuando tú dices ‘quien me encuentre hoy en cualquier lugar, va a decir ‘esta niña es un desastre’. Tenía un pantalón de hacer ejercicios de un color, la camisa de otro color. A mí me encantan las bufandas, y era de otro color, y una gorra”, describió Shalimar, quien el lunes comenzó labores en el espacio Ahora es que es (TeleOnce).

“Fui a este lugar y estaba sentada y, de momento, veo a este avatar... Digo que él es como un avatar gigante (6 pies con 4 pulgadas de estatura), y digo ‘este avatar se perdió, él no sabe dónde está’, porque él anda en su traje de tres piezas, de punta en blanco, y yo dije ‘este muchacho se perdió, llegó al lugar que no era’”, dijo entre risas haciendo referencia al código de vestimenta informal del local.

“Yo estaba hecha un desastre y él, como un príncipe. Se acercó y saludó. Después de eso intercambiamos teléfonos, pero pasaron tres, cuatro meses que nada de nada. La verdad, que cero contestación de mensajes, porque yo decía que ‘no estoy para enamorarme ni nada de esto’, y como me gustaba, para mí fue un alerta y dije ‘no, mira para otro lado, porque estamos enfocados en otra cosa’”. Hasta que finalmente, decidió acceder al interés de conocerlo mejor.

“Él es insistente, y mucho. Es bien perseverante. Un día coincidimos nuevamente y después de eso empezamos a salir. Fuimos a un brunch, después fuimos a un lunch y me atrapó. Es lindo, es súpercaballeroso”, resaltó la animadora, quien celebró dos bodas –por lo civil y la ceremonia religiosa- en diciembre de 2019.

Dentro del tiempo que ha estado fuera de la televisión, Shalimar ha trabajado con el asesor financiero.

“Tengo que decirte que vivimos, como decimos en el campo, enyunta’os”, reveló con ilusión. “Cuando vino la pandemia, pienso que fue un choque bien fuerte para muchas parejas de estar juntos 24/7. A mí esa parte no me afectó porque estoy con mi esposo 24/7. Mi esposo tiene su propia oficina, hace sus propios horarios. Lo que hago es que lo ayudo en la oficina”, explicó, y confesó el anhelo de ambos en convertirse en padres pronto.

“También trabajo en mis redes sociales, que tengo mis contratos. Pero no estoy trabajando a tiempo completo, y tengo que decir que lo extraño porque soy muy activa. Me gusta trabajar”.

La presentadora respondió, además, a la curiosidad de usuarios que le preguntan por qué rara vez comparte imágenes con su pareja.

“Yo las publico, pero después las saco. La verdad que he aprendido en el proceso. Soy una persona que, como todos, cometemos miles de errores, tropezamos, pero lo importante de cuando uno comete errores, es aprender de ellos”, sostuvo pensativa. “Uno de los errores que cometí en mi pasado fue publicarlo todo, hacer pública mi vida personal, y eso no me trajo cosas buenas, así que en este proceso he preferido mantener mi vida personal lo más privada, aunque comparto algunas cosas con la gente”.

Lista para dar lo mejor

Shalimar compartió la ilusión que le provoca la oportunidad de volver a aparecer frente a las cámaras con el show Ahora es que es, tras casi cuatro años de ausencia de la televisión.

“Estoy súpercontenta. Me llama mucho la atención de lo variado que es, el contenido que le vamos a dar a la gente en cuestión de variedad, noticias, entretenimiento, música, cocina. Estoy superfeliz. Me llena de muchos nervios porque quiero que salga bien, quiero que a la gente le guste”.

La presentadora, que tuvo intervenciones en programas como Día a día y Lo sé todo, aclaró que aunque recibió ofertas, ninguna la había motivado a volver.

“Me habían ofrecido oportunidades pero no era lo que me llenaba. Hacer un show por hacer un show, no”, afirmó enfática. “Max (Paglia, productor) me llama y volver a hacer algo con él es algo que me hace sentir confortable. Esto es un programa variado, un programa de entretenimiento, de divertir a la gente, de mantenerla informada. Es un programa como soy yo y dije ‘claro, vamos a hacerlo’”, expresó sobre el espacio que se transmitirá de lunes a viernes de 4:00 a 5:30 p.m., y que coanimará con JD y Jéssica Serrano.

Por otro lado, sus aspiraciones de destacarse como cantante están en pausa.

“La música es un mundo bien complicado”, dijo la voz de Rumbón y Fiera, temas que lanzó en 2018. “Toma mucho tiempo y muchos años y mucho dinero. Tengo muchas canciones grabadas, pero decidí ponerlo en hold”.