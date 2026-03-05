( Captura )

Siete participantes están en riesgo de eliminación en la sexta temporada de La casa de los famosos tras ser nominados este miércoles por sus compañeros para abandonar el reality show de Telemundo.

Durante la tercera gala de nominación, los concursantes que quedaron en la placa fueron Celinee, Fabio, Julia, Jailyne, Caeli y Sergio. A este grupo de seis se suma Josh, quien ya había sido nominado el martes por el líder de la semana, Stefano.

¿Estrategia o venganza? 🤔 Así quedó la placa de NOMINADOS de la noche 🚨 y la TENSIÓN en La Casa aumenta cada segundo🔥⏱️. ¿A quién quieres salvar? Vota por tu favorito en https://t.co/zlNVawAzsK #LCDLF6 🏡💣🔥 pic.twitter.com/0imRXbAQlu — La Casa De Los Famosos (@LCDLFTLMD) March 5, 2026

Así votó cada participante:

Sergio: 3 puntos a Jailyne, 2 puntos a Julia y 1 punto a Laura

Luis: 3 puntos a Fabio, 2 puntos a Oriana y 1 punto a Sergio

PUBLICIDAD

Yoridán: 3 puntos a Sergio, 2 puntos a Julia y 1 punto a Kenzo

Josh: 3 puntos a Julia, 2 puntos a Fabio y 1 punto a Kunno

Stefano: 3 puntos a Celinee, 2 puntos a Caeli y 1 punto a Jailyne

Caeli: 3 puntos a Fabio, 2 puntos a Celinee y 1 punto a Luis

Kenzo: 3 puntos a Laura G, 2 puntos a Fabio y 1 punto a Celinee

Horacio: 3 puntos a Jailyne, 2 puntos a Julia y 1 punto a Luis

Jailyne: 3 puntos a Sergio, 2 puntos a Horacio y 1 punto a Luis

Kenny: 3 puntos a Laura G, 2 puntos a Julia y 1 punto a Vanessa

Julia: 3 puntos a Fabio, 2 puntos a Yoridan y 1 punto a Laura

Vanessa: 3 puntos a Fabio, 2 puntos a Yoridan y 1 punto a El Divo

Laura Zapata: 3 puntos a Laura G, 2 puntos a Julia y 1 punto a Sergio

Oriana: 3 puntos a Caeli, 2 puntos a Laura y 1 punto a Celinee

Laura G: 3 puntos a Kenzo, 2 puntos a Celinee y 1 punto a Laura

Celinee: 3 puntos a Jailyne, 2 puntos a Caeli y 1 punto a Kenzo

Curvy: 3 puntos a Kunno, 2 puntos a Jailyne y 1 punto a Luis

Fabio: 3 puntos a Celinee, 2 puntos a Caeli y 1 punto a Kenzo

Kunno: 3 puntos a Celinee, 2 puntos a Caeli y 1 punto a Kenzo

El Divo: 3 puntos a Sergio, 2 puntos a Horacio y 1 punto a Celinee

Para salvar a alguno de los nominados, los televidentes deberán votar -por quien quiere que se quede en el reality- visitando lacasadelosfamosos.com.

El ganador o ganadora de La casa de los famosos recibirá un premio de 200,000 dólares.