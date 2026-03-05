Siete nominados en riesgo de eliminación en “La casa de los famosos 6”
Entre los participantes que podrían abandonar el reality tras la tercera gala de nominación está el actor y político mexicano Sergio Mayer.
Siete participantes están en riesgo de eliminación en la sexta temporada de La casa de los famosos tras ser nominados este miércoles por sus compañeros para abandonar el reality show de Telemundo.
Durante la tercera gala de nominación, los concursantes que quedaron en la placa fueron Celinee, Fabio, Julia, Jailyne, Caeli y Sergio. A este grupo de seis se suma Josh, quien ya había sido nominado el martes por el líder de la semana, Stefano.
¿Estrategia o venganza? 🤔 Así quedó la placa de NOMINADOS de la noche 🚨 y la TENSIÓN en La Casa aumenta cada segundo🔥⏱️. ¿A quién quieres salvar? Vota por tu favorito en https://t.co/zlNVawAzsK #LCDLF6 🏡💣🔥 pic.twitter.com/0imRXbAQlu— La Casa De Los Famosos (@LCDLFTLMD) March 5, 2026
Así votó cada participante:
Sergio: 3 puntos a Jailyne, 2 puntos a Julia y 1 punto a Laura
Luis: 3 puntos a Fabio, 2 puntos a Oriana y 1 punto a Sergio
Yoridán: 3 puntos a Sergio, 2 puntos a Julia y 1 punto a Kenzo
Josh: 3 puntos a Julia, 2 puntos a Fabio y 1 punto a Kunno
Stefano: 3 puntos a Celinee, 2 puntos a Caeli y 1 punto a Jailyne
Caeli: 3 puntos a Fabio, 2 puntos a Celinee y 1 punto a Luis
Kenzo: 3 puntos a Laura G, 2 puntos a Fabio y 1 punto a Celinee
Horacio: 3 puntos a Jailyne, 2 puntos a Julia y 1 punto a Luis
Jailyne: 3 puntos a Sergio, 2 puntos a Horacio y 1 punto a Luis
Kenny: 3 puntos a Laura G, 2 puntos a Julia y 1 punto a Vanessa
Julia: 3 puntos a Fabio, 2 puntos a Yoridan y 1 punto a Laura
Vanessa: 3 puntos a Fabio, 2 puntos a Yoridan y 1 punto a El Divo
Laura Zapata: 3 puntos a Laura G, 2 puntos a Julia y 1 punto a Sergio
Oriana: 3 puntos a Caeli, 2 puntos a Laura y 1 punto a Celinee
Laura G: 3 puntos a Kenzo, 2 puntos a Celinee y 1 punto a Laura
Celinee: 3 puntos a Jailyne, 2 puntos a Caeli y 1 punto a Kenzo
Curvy: 3 puntos a Kunno, 2 puntos a Jailyne y 1 punto a Luis
Fabio: 3 puntos a Celinee, 2 puntos a Caeli y 1 punto a Kenzo
Kunno: 3 puntos a Celinee, 2 puntos a Caeli y 1 punto a Kenzo
El Divo: 3 puntos a Sergio, 2 puntos a Horacio y 1 punto a Celinee
Para salvar a alguno de los nominados, los televidentes deberán votar -por quien quiere que se quede en el reality- visitando lacasadelosfamosos.com.
El ganador o ganadora de La casa de los famosos recibirá un premio de 200,000 dólares.