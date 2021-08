Sofía Vergara y Marc Anthony anunciaron hoy el estreno en los Estados Unidos de la muy esperada cinta animada “Kaoti” el próximo 22 de octubre. Como productores ejecutivos, Vergara y Anthony reunieron un elenco de más de 25 estrellas para dar sus voces a una comedia de animación llena de aventuras que celebra por primera vez las junglas tropicales de América Latina y a sus animales exóticos.

“Kaoti” es la historia de tres héroes poco usuales: Nachi, un coatí relajado de espíritu libre; Xochi, una atrevida mariposa monarca, y Pako, una energética rana de cristal. Juntos se embarcan en una divertida aventura para evitar que una malvada serpiente de coral llamada Zaina (Vergara) destruya su tierra Xo.

Sofía Vergara como villana se une a un grupo de estrellas que incluyen a: Eva Luna Montaner, Sebas, Karol G, Adriana Barraza, Daniel Sosa, Eduardo Franco y De la Ghetto, entre otros. Marc Anthony, productor ejecutivo y productor musical de “Kaoti”, unió fuerzas con el productor y compositor ganador del premio Grammy Julio Reyes Copello y con Sony Music Latin, para crear el tema de la película y diez canciones originales. La banda sonora incluye como intérpretes a Marc Anthony, Becky G, Mau & Ricky, Tini, Carlos Rivera, Cami, Joy, Gusttavo Lima, Leslie Grace, Evaluna Montaner e Ir Sais.

Maya Cinemas y Spanglish Movies distribuirán la película tanto en inglés como en español en los principales mercados hispanos de Estados Unidos el 22 de octubre.“Kaoti” continuará lanzándose a más mercados a nivel nacional en noviembre. Myosin ha aportado una importante inversión como socio y además está a cargo de la estrategia de compra de medios.

La mayoría de los animales y la biodiversidad representados en la película están en peligro de extinción, y “Kaoti” cuenta con el apoyo global del Fondo Mundial Para La Naturaleza (WWF).

El elenco adicional en papeles de personajes especiales incluye: el actor Joe Manganiello, las celebridades digitales Calle y Poche, Mario Ruiz, Stefanía Roitman, la motivadora Regina Carrot y más de 20 estrellas internacionales: celebridades digitales, músicos y embajadores de la WWF que brindan con un alcance de más de 300 millones de fans conjuntamente en las redes sociales. Entre ellos Juan Pablo Jaramillo (”Aquí entran todos”), Katy Esquivel, Andrew y Xime Ponch, Juana Martínez (”La armonía del caos”), Agustina Palma (”Secreto bien guardado” de Netflix y “Bian” y “Once” de Disney), María Laura Quintero (Netflix’s & Caracol TV’s The Road To Love), Valentina Garzón “Little Vale” (Trendy By Nick’s Make Me Glam), Daniel Patiño “Paisa” (Disney’s Once), Claudia Bahamón, Valeria Hinojosa, Orlando Urdaneta, Liliana Moyano, Matthew Windey (”De regreso al colegio”), deportista y emprendedora de fitness, Daniela Ospina, estrella multiplataforma, Bianki, cantante Matteo Markus Bok, estrella infantil Salomé Rodríguez Ospina, joven activista Francisco Vera, Juan Carlos Tinocco en el papel de Balan y el actor Luis Carreño en el papel especial de Calli, una cigüeña Jabiru fanática del yoga, y la calma, pero que fácilmente se sale de sus casillas.

“Kaoti” fue producida y creada por Anabella Dovarganes-Sosa, dirigida por Rodrigo Pérez-Castro, escrita por Alan Resnick y Ligiah Villalobos, producida por Latin WE Productions, Upstairs Animation, Magnus Studios y Los Hijos de Jack. Melissa Escobar, Luis Balaguer, Felipe Pimiento, Rafael Dovarganes, José Nacif, Anabella Dovarganes, Wally Rodríguez, Chris Zimmer, Pete Denomme, Jesús de Lara y Manuel Collazo también actuarán como productores ejecutivos junto a Sofía Vergara y Marc Anthony.