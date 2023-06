A pesar de las expectativas creadas en torno al más reciente estreno de DC Studios, ‘The Flash’, al parecer los recaudos del filme no serán tan veloces como el personaje que encarna Ezra Miller.

Según la revista Variety, “The Flash” logró un solido debut en la pantalla grande, recaudando $24.5 millones en su primer día, lo que le garantiza el número uno en su noche de estreno, pero todo apunta a que no logrará las expectativas de $85 millones en taquillas en su primera semana, que se había pronosticado.

La película causó grandes expectativas por el retorno de Michael Keaton como el Batman de un universo paralelo, 31 años después de haber colgado la capa tras ‘Batman Returns’ (1992), el arribo de Supergirl a la gran pantalla, encarnada por la actriz de ascendencia colombiana Sasha Calle, la aparición del Batfleck (la versión de Batman de Zack Snyder, interpretada por Ben Affleck y que hasta este filme prevalecía como el Batman del universo principal de DC). Además del encuentro de Barry Allen/The Flash con su otro yo en un universo alterno en el que su madre no fue asesinada y su padre no fue a la cárcel por el crimen.

La película, ligeramente basada en la historia del paquín ‘The Flashpoint Paradox’, introduce además el concepto de universos alternos al Universo Cinematográfico D.C. (DCU)) y según adelantó el nuevo jefe de DC Studios, James Gunn, sentaría las bases para el reinicio desde cero del DCU.

No sería la primera superproducción del DCU que se desinfla, ya que los últimos lanzamientos del estudio cinematográfico, ‘Shazan, fury of the gods’ y ‘Black Adam’, tuvieron un desempeño discreto en sus recaudos con $133 y $168 millones respectivamente. The Flash tardó nueve años en llegar a la pantalla desde que su anunció oficial y su lanzamiento estuvo a punto de cancelarse debido a los problemas legales que enfrentó Ezra Miller. El costo de producción del filme ronda los $200 millones