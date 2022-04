Luego de estar cerca de ocho meses en un mundo completamente solo y rodeado de todo tipo de hongos, ¿quién no acabaría como Tom Hanks en Cast Away con “Wilson”?

“Sonic The Hedgehog 2 comienza ocho meses después, justo donde acabaron las últimas escenas del filme anterior. Vemos a “Dr. Robotnik”, interpretado por Jim Carrey, tratando de no perder la cordura (como si ya no tuviera varios tornillos sueltos) conversando con una piedra llamada “Stone”. Lo que más me gusta del nombre es que, además de su obvia traducción en inglés, hace referencia a su gran compañero malévolo, “Agent Stone”. “Dr. Robotnik”, también conocido por “Eggman”, tiene un nuevo ayudante: “Knuckles”. Ambos se dirigen hacia la Tierra para intentar acabar con “Sonic”.

Mientras tanto, en el mundo terrestre, tenemos a “Sonic” tratando de ayudar, como si fuera un vigilante -quien en algún momento de la película se compara con “Batman”- a los seres humanos, pero no tiene éxito al principio. Desde el comienzo vemos al dinámico erizo azul, con velocidad, acción y un poco de humor, representando brevemente lo que lo distingue

El “Dr. Robotnik” no es el único con un nuevo integrante en su equipo; “Tails” se une a “Sonic” en esta nueva aventura. Quienes interpretan a los personajes animados se sienten como si llevaran años haciendo las voces, aunque realmente Collen O’Shaughnessey -quien hace la voz de “Tails” en el filme- también la ha hecho en el videojuego. Por otro lado, Ben Schwartz se encarga de darle vida a “Sonic” y este lo hace con un tono sarcástico, humorístico y a la vez juvenil. También, Idris Elba te hace sentir las intenciones de “Knuckles” hasta con un simple suspiro. La mezcla de los tres personajes te hará pasar un buen tiempo si eres fan de los juegos.

Por otro lado, tenemos a “Tom Wachowski”, mejor conocido como “Donut Lord”, interpretado por James Marsden y a “Maddie Wachowski” interpretada por Tika Sumpter, los “padres adoptivos” del erizo y que se dirigen a Hawai a la boda de la hermana de “Maddie”. Desde que “Sonic” los ayuda a llegar a su destino a través de un portal, todo lo que ocurre en estas mini vacaciones es sensacional: las tomas, el libreto, las interpretaciones, el drama y la comedia; simplemente todo. Mientras ocurren escenas relacionadas a la boda, la risa es asegurada.

Una de las relaciones que más me atraen es la de “Dr. Robotnik” y su cómplice, “Agent Stone”, quien está obsesionado con “Eggman”. La interpretación de Jim Carrey como “Eggman” es espectacular y creo que no hay mejor persona para hacer dicho papel. Además de ser alguien malévolo, es un científico muy creativo y esto se ve desde la primera película en la que en sus momentos de creación utilizaba la música como inspiración, algo que se aprecia también en esta película.

“Sonic The Hedgehog 2″ es un filme el cual los fans se lo disfrutarán de principio a fin y no tan solo ellos, sino también cualquier tipo de persona que en algún momento de su vida haya jugado un videojuego de “Sonic” o que le guste la comedia. También es ideal para ir a disfrutar un buen rato en familia.

“Sonic the Hedgehog 2″ estrena hoy jueves en las salas de cine de la Isla.