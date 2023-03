Si el primer programa de ‘Revelación Moda’ estuvo intenso, el segundo lo superó por traer consigo momentos insospechados, sobre todo por la diversidad en el trabajo realizado por los participantes. Algunos de los diseñadores que fueron duramente criticados la semana pasada hoy fueron alabados por el estricto jurado y, viceversa.

El reto de esta semana consistió en crear una pieza inspirada en un artista de fama mundial y quienes han llamado la atención por romper y/o establecer tendencias. Las instrucciones fueron que no podía ser una copia de un vestido usado por la celebridad, sino un diseño original y divertido.

Entre todas las propuestas, el jurado seleccionó como las ganadoras las de Jimmy Joseph (Lady Gaga), Edmarie Díaz (Elvis Presley) y Celibeth Ramos (Dua Lipa). Pero, finalmente, el gran ganador lo fue Jimmy Joseph, quien la semana pasada recibió fuertes críticas por no haber cumplido el reto y por esto, de hecho, fue el único que tuvo que realizar dos vestidos inspirados en la artista que le tocó, con el mismo presupuesto que tenían los demás para confeccionar una sola pieza ($200 para comprar en las tiendas Alonso Sobrino).

“La semana pasada acabé contigo, pero te tengo que decir que esta semana tú acabaste conmigo. Me parece que este trabajo que has hecho es maravilloso. Te felicito”, expresó Julio Núñez, periodista, relacionista público y editor de modas.

Otra de las creaciones que logró críticas favorables durante el programa, que se transmite todos los domingos a las 8:00 p.m. por Telemundo, fue la de Meily Fernández, quien tuvo que realizar una pieza inspirada en Toño Rosario. Sobre todo, el pantalón que confeccionó fue la sensación de la gala.

También, hoy comenzó la etapa de eliminación, siendo Nannette Fontanez la seleccionada por los miembros del jurado para abandonar la competencia. Su creación inspirada en la legendaria agrupación Abba, no fue favorecida. La diseñadora alegó “falta de tiempo” como la razón para

que su pieza no fuera la esperada. A esto, varios de los jurados le ripostaron que “tener el criterio correcto del diseño y los materiales que se escogen es lo que realmente hace posible o no cumplir con un reto, no el tiempo”. El espacio otorgado por la producción de ‘Revelación Moda’ para realizar el trabajo es de dos días.

Desde esta semana se comenzaron a otorgar “puntos de crédito”, por lo que le fueron otorgados 5 a cada una de las tres mejores creaciones. Al gran ganador, Jimmy Joseph, se le dieron 10 “créditos” debido a que su reto también consistía en realizar dos vestidos.

Ivonne Orsini, animadora principal de ‘Revelación Moda’ junto al coanimador, Isaac Joha, exhortaron a los 12 participantes que quedan a que “metan mano y estén muy atentos a lo que busca y exige el jurado que debe desfilar por esta pasarela”.