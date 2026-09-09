La irreverencia de South Park volvió a apuntar al presidente Donald Trump. A días del estreno de su temporada 29, los creadores Trey Parker y Matt Stone anunciaron que la serie cambiará temporalmente su nombre a South America, una parodia de las recientes decisiones del mandatario de rebautizar lugares geográficos con la palabra “América”.

El anuncio apareció en las redes sociales oficiales del programa junto a un nuevo logotipo que reemplaza la palabra Park por America, dejando claro que se trata de una sátira y no de un cambio permanente.

La broma hace referencia a varias iniciativas promovidas por Trump durante su segundo mandato, entre ellas el cambio del Golfo de México a “Golfo de América”, el rebautizo del Lago Ontario como “Lago América” y su propuesta de llamar Nueva América al estado de Nuevo México.

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Los creadores también ironizaron sobre la rapidez con la que empresas como Apple y Google incorporaron algunos de esos nombres en sus plataformas de mapas, convirtiéndolos en otro blanco de su humor.

Aunque no está claro si South America será el nombre de toda la temporada o solo una campaña promocional, la producción confirmó que los nuevos episodios debutarán el 16 de septiembre por Comedy Central.

La serie, estrenada en 1997, ha convertido a Trump en uno de sus personajes favoritos para la sátira política. Apenas esta semana, además, recibió un Emmy por su episodio Sermon on the ‘Mount, que también ridiculiza al presidente y a su administración.