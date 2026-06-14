“Disclosure Day”, de Steven Spielberg, anunciada como su primera película taquillera de verano en años, se estrenó con 44 millones de dólares en los cines de Norteamerica, según estimaciones del estudio difundidas el domingo.

“Disclosure Day” se estrenó en gran medida como se esperaba y recaudó 92.9 millones de dólares en todo el mundo durante su primer fin de semana. Eso fue suficiente para darle a Spielberg, de 79 años, quien concibió la historia de la película, su mejor fin de semana de estreno para una cinta original, sin ajustar por inflación.

Por supuesto, Spielberg es el padre del taquillazo moderno. Pero “Disclosure Day”, estrenada por Universal Pictures, es su primera película veraniega en 10 años. Y se estrenó en un mundo cinematográfico muy distinto del que alguna vez recibió a “Jaws” o “Jurassic Park”. Su competencia más cercana fue el éxito indie de terror “Obsession”, dirigido por el youtuber y ahora cineasta Curry Barker, quien tiene 50 años menos que Spielberg.

PUBLICIDAD

“Funcionó de manera muy, muy uniforme en todo Estados Unidos y Canadá”, comentó Jim Orr, jefe de distribución de Universal. “No se percibió como una película de grandes mercados costeros. Conectó con todo el mundo”.

Aunque cabía esperar que un partido muy visto de las finales de la NBA deprimiera la venta de entradas, al menos en Nueva York, Orr señaló que no hubo una caída perceptible en las cifras de taquilla de la ciudad el sábado por la noche.

Después de que la Generación Z impulsó la asistencia al cine durante las últimas semanas, un público ligeramente mayor impulsó el interés por “Disclosure Day”. Aproximadamente el 41% de los espectadores tenía 45 años o más.

“Disclosure Day” devuelve a Spielberg al tema de la vida extraterrestre. Emily Blunt, Josh O’Connor y Colman Domingo protagonizan una persecución para revelar pruebas del gobierno sobre encuentros con ovnis. Costó 115 millones de dólares producirla.

Aunque es un buen comienzo, “Disclosure Day” —como la mayoría de las películas originales— dependerá de una fuerte permanencia para tener éxito. Las reseñas (80% positivas en Rotten Tomatoes) han sido sólidas, aunque la respuesta del público no fue abrumadora. La película obtuvo una “B” en CinemaScore.

“Ha arrancado con solidez”, opinó Paul Dergarabedian, responsable de tendencias del mercado en Rentrak. “Veamos cómo se comporta en las próximas semanas. Si se mantiene como lo han hecho algunas de estas otras películas, como ‘Project Hail Mary’, ‘Michael’, ‘Obsession’, estará en buena forma. La capacidad de mantenerse ha sido el pan de cada día de este año y de este verano”.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, la sensación de “Obsession” continúa. Aunque originalmente se estrenó con 17.2 millones de dólares, el lanzamiento de Focus Features ha superado esa cifra cuatro fines de semana consecutivos. Lo hizo de nuevo este fin de semana, al recaudar 19 millones de dólares en taquillas para llevar su acumulado en Norteamérica a 188.3 millones y su total mundial a 286.5 millones.

Con un costo de producción inferior a 1 millón de dólares, “Obsession” figura entre los estrenos más rentables que se recuerdan en tiempos recientes. Focus la adquirió por 15 millones de dólares.

La película líder del fin de semana pasado, “Scary Movie”, cayó al tercer lugar con 14.5 millones de dólares. El estreno de Paramount Pictures, la sexta entrega de la franquicia de parodias de terror, se desplomó con fuerza respecto a su fin de semana de estreno, con una caída del 73%. Pero con un presupuesto de producción moderado de 30 millones de dólares, la secuela producida por Miramax ya es un éxito considerable. Su total nacional en dos semanas es de 88.6 millones de dólares.

“Backrooms”, de A24, sumó 11.3 millones de dólares en el mercado nacional en su tercer fin de semana. Ha recaudado rápidamente 262.3 millones de dólares a nivel mundial.

En su segundo fin de semana, “Masters of the Universe”, de Amazon MGM, cayó con rapidez tras un debut decepcionante. Su taquilla bajó un 71% hasta 8.7 millones de dólares. Su total nacional en dos semanas se sitúa en 46.7 millones de dólares.

El próximo fin de semana, “Toy Story 5”, de The Walt Disney Co., se estrena con grandes expectativas.

PUBLICIDAD

Top 10 de películas

Estimado de venta en taquillas de viernes a domingo en salas de Estados Unidos y Canadá, según Rentrak:

1. “Disclosure Day”, 44 millones de dólares.

2. “Obsession”, 19 millones de dólares.

3. “Scary Movie”, 14.5 millones de dólares.

4. “Backrooms”, 11.3 millones de dólares.

5. “Masters of the Universe”, 8.7 millones de dólares.

6. “Star Wars: The Mandalorian and Grogu”, 4.7 millones de dólares.

7. “Michael”, 4.1 millones de dólares.

8. “The Furious”, 2.8 millones de dólares.

9. “Stop! That! Train!”, 2 millones de dólares.

10. “The Amazing Digital Circus: The Last Act”, 1.8 millones de dólares.