Un gran éxito para Disney+ ha sido “The Mandalorian”, y era cuestión de tiempo para que la compañía quisiera continuar aprovechando una de sus franquicias más fuertes para potenciar su plataforma de streaming. El servicio ha anunciado 10 ficciones situadas en el universo de Star Wars, las que comienzan hoy, justamente en el día en que se festeja a la saga, con la serie animada “The Bad Batch”.

La producción, creada por Dave Filoni, es un spinoff de la serie “La guerra de los clones”, que estuvo al aire por siete temporadas entre 2008 y 2020. Sigue a un grupo conocido como Fuerza Clon 99, un grupo de clones de élite con mutaciones genéticas también llamados “The Bad Batch”, o “el lote malo”, que emprenden misiones como mercenarios en los inicios del Imperio. Los personajes ya habían aparecido antes en “La guerra...”, pero aquí se convierten en los protagonistas de la trama.

”Es interesante ver cómo el equipo ‘Bad Batch’ responde a los cambios”, comenta Dee Bradley Baker, el actor que presta su voz para los cinco integrantes de la banda. “Las tensiones y diferencias que existen dentro de este bien afiatado grupo surgen en formas potencialmente explosivas debido a las presiones de este paso de la República al Imperio, porque están en un universo más autoritario y ellos juegan según sus propias reglas”, agrega a través de una videoconferencia.

Baker cuenta con años de experiencia participando en diversos proyectos de Star Wars, una franquicia que describe como “una mitología que no es estática y que está constantemente pensando en nuevas variaciones”. Asegura que si bien esta serie aporta elementos interesantes a la historia general de la saga, que los fans reconocerán, no es necesario estar familiarizado con las otras películas y series para disfrutarla.

“Son personajes atractivos, ideas novedosas, buen sentido del humor y un viaje entretenido que creo que funciona con todas las audiencias”.

Otros proyectos

A finales de este año se espera que debute “The Book of Boba Fett”, serie que fue anunciada al final de la segunda temporada de “The Mandalorian” y seguirá al recordado cazador de recompensas de las películas originales.

En 2022, en tanto, llegará la serie de Obi-Wan Kenobi, en la que Ewan McGregor y Hayden Christensen volverán a interpretar a Obi-Wan y Anakin Skywalker, respectivamente. Durante ese mismo año se estrenará “Andor”, un spinoff de la película “Rogue One” centrada en el personaje Cassian Andor (Diego Luna).

Otros títulos anunciados, aunque sin fecha ni mayores detalles, son “The Acolyte”, que será un thriller de misterio con una mujer como protagonista; “Ashoka”, que seguirá a la jedi interpretada por Rosario Dawson en “The Mandalorian”; “Lando”, sobre otro de los personajes de la trilogía clásica; “Rangers of the New Republic”, “Visions” y “A Droid Story”.