Desde el Teatro Ed Sullivan de Nueva York hasta ... ¿la televisión de acceso comunitario de Michigan?

Una noche después de que Stephen Colbert grabara su último episodio de “The Late Show” en la CBS, hizo una aparición sorpresa presentando el programa de acceso comunitario “Only in Monroe” emitido en el sureste de Michigan, a orillas del lago Erie.

Jack White, natural de Michigan y criado en Detroit, a unos 65 km al noreste de Monroe, se unió a Colbert como “director musical voluntario”.

“Estoy deseando escuchar algo de tu música, si el tiempo lo permite”, bromeó Colbert con White, mientras se oían las risas de un puñado de personas fuera de cámara.

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Colbert entrevistó al actor Jeff Daniels durante la hora de emisión, que se centró sobre todo en chistes sobre Michigan. El actor Steve Buscemi apareció en un fragmento grabado bromeando sobre Buscemi’s Pizza en Monroe.

El rapero Eminem, criado en Detroit, apareció en la grabación como el “jefe de bomberos” que aprueba prender fuego a los restos del plató que Colbert, White y Daniels destruyeron al final del programa.

Colbert también habló por FaceTime con el cómico Byron Allen, que presentará “Comics Unleashed”, que sustituye al cancelado “Late Show” de Colbert.

Las presentadoras habituales del programa de acceso comunitario, Michelle Baumann y la ex Miss América Kaye Lani Rae Rafko Wilson, chuparon helio de globos con Colbert mientras hablaban de la batalla de Baumann contra el cáncer. Una advertencia en la pantalla decía: “Ex presentadora profesional de televisión, no intente esto en casa”.

Era la segunda vez que Colbert presentaba “Solo en Monroe”. Como dijo durante la emisión sorpresa del viernes, ya había presentado un episodio en el verano de 2015, justo antes de tomar el relevo de David Letterman en “Late Night”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.