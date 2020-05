Los Ángeles. Steve Carell presentó hoy martes el primer tráiler de Space Force, una nueva serie de Netflix con la que el actor regresará a la comedia televisiva tras su exitoso trabajo en The Office (2005-2013).

Precisamente, Greg Daniels, que adaptó a Estados Unidos el formato británico original de The Office (2001-2003), es el cocreador de Space Force y el responsable de que Carell haya vuelto a las risas en la pantalla chica.

Esta serie, que se estrenará en Netflix el próximo 29 de mayo, gira en torno a la creación de una fuerza militar dedicada a las operaciones en el espacio.

Esta premisa se inspiró probablemente en la decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump, de desarrollar una rama independiente dentro de las fuerzas militares para las operaciones fuera de la Tierra.

Carell está acompañado en esta serie por actores como John Malkovich, Diana Silvers, Tawny Newsome, Ben Schwartz, Lisa Kudrow, Jimmy O. Yang, Noah Emmerich, Alex Sparrow y Don Lake.

“Space Force llegó de una manera bastante atípica”, explicó hoy el protagonista y cocreador de la serie en un comunicado.

“Netflix tenía esta premisa que creían que podría ser para una serie divertida. Esta idea hizo a todos reír en una reunión: la idea de una serie sobre los orígenes de una ficticia Fuerza Espacial. Supe de esa idea a través de mi agente y Netflix me propuso la serie a mí, y luego yo se la propuse a Greg, y todos tuvimos la misma reacción. No había serie, no había idea más allá del título”, contó.

Daniels, por su parte, resaltó el aspecto satírico de Space Force y llamó la atención sobre el “heroísmo” de los primeros años de exploración espacial de la NASA y el enfoque actual.

“Parece que ahora hay una disputa por colonizar el espacio. El contraste entre eso y los superoptimistas primeros tiempos de la NASA, cuando era un triunfo para toda la humanidad llevar a una persona a la Luna, es un buen tema para la sátira”, comentó.

Carell y Daniels se reencontrarán así en la televisión tras su triunfal colaboración en la serie de NBC The Office, que es uno de los contenidos estrella no originales de Netflix y que todavía hoy se pueden ver de manera habitual con reposiciones en la televisión estadounidense.

Basada en la serie británica homónima de culto que creó Ricky Gervais, The Office narraba el absurdo, ridículo y desternillante día a día de una empresa papelera en Scranton (Pensilvania, EE.UU.) utilizando un estilo de falso documental (“mockumentary”).

Junto a Carell, The Office, que conserva una base de seguidores muy grande y fiel en las redes sociales, impulsó las carreras de actores como John Krasinski, Jenna Fischer, Rainn Wilson, Ed Helms, Ellie Kemper, Mindy Kaling o B.J. Novak.

En junio del año pasado se supo que The Office dejará Netflix para incorporarse en 2021 a Peacock, el nuevo servicio de “streaming” que prepara NBCUniversal. Medios estadounidenses aseguraron que NBC pagó $500 millones para recuperar The Office.