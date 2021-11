Su carrera como actriz comenzó hace cerca de dos décadas, pero es ahora cuando disfruta más ver cómo las puertas se abren, y las oportunidades que va descubriendo tras ellas.

La artista de ascendencia puertorriqueña Nadine Velázquez experimenta una sensación de triunfo al formar parte de la serie y el drama musical Queens, de ABC. No solamente se deleita en darle vida a la rapera y bailarina boricua “Valeria”, sino también en adentrarse en una faceta que le permite explorar el interés en la música, lo que por mucho tiempo mantuvo de lado a pesar de ser una pasión que la llamaba, pero que optó por ignorar.

Además, el apoyo del actor Will Smith para el proyecto de comedia oscura La Tina, que ha comenzado a desarrollar para Showtime, se añade a la lista de trabajos que la mantiene motivada, viendo con un aire renovado la sed de actuar y sobresalir en este mundo. Sí, lo ve desde otro punto de vista, porque antes de comenzar a saborear el logro de sus anhelos, atravesó por sentimientos de autosabotaje y frustración, aun cuando buenas oportunidades asomaban a su carrera laboral.

Interpretar papeles inició a principios de los 2000. Su trayectoria abarca compartir créditos en proyectos con Kevin Hart, Denzel Washington y Dwayne Johnson, y trabajar en los filmes Flight, Ride Along 2 y Snitch, además de series como Six, The League y The Real Husbands of Hollywood, entre tantos otros. Pero el triunfo mayor llegó con la serie My Name is Earl (2005-2009) en el papel de “Catalina”.

“Fue muy doloroso y cuando empezó mi proceso, porque me empecé a cuestionar por qué yo me sentía tan indigna (del papel y de la popularidad)”, confesó apesadumbrada la artista en entrevista telefónica con Primera Hora, desde Atlanta (Georgia), donde trabaja en el rodaje de Queens, que estrenó el 19 de octubre.

“Cuando llegué a esa comedia (My Name is Earl), ahí fue que todo salió a la luz, porque era lo que siempre quería, y fue como que ‘¿ahora qué?’. La mente empezó a atacarme y a decirme que yo no merecía estar ahí, que no era lo suficientemente graciosa para haber ganado el papel, y mi autoestima se fue, como si yo no pudiera encontrarla”.

Nadine fue víctima de abuso sexual desde sus 12 hasta los 15 años. En el intento por llevar una vida normal, incluso en la adultez, las secuelas por lo vivido salían a relucir aun cuando la actriz intentara ignorarlas.

A sus 16 años se fue a vivir con un hombre mucho mayor. “Yo era sobreviviente de violencia sexual. Estaba en un momento de mi vida muy confundida y quería salir de la casa. Mi papá y mi mamá eran muy estrictos, muy cristianos, y no entendieron lo que me pasó, cómo me afectaba, todo el dolor que estaba sufriendo y que me quería ir de la casa. Conocí un hombre que me gustó y me mudé. Sufrí mucho, pero aprendí a sobrevivir muchas cosas y siempre tuve conmigo la ambición de ganar”, expresó sobre su determinación latente por superarse.

“Es un trauma que no se va. Es una memoria y siempre le digo a las mujeres con quienes hablo, porque a veces hablo en público acerca de esto, que es una violación de tu intuición, no solamente de tu cuerpo, porque tú sabes que algo no está bien, pero no sabes cómo proteger tu cuerpo”, afirmó, y se limitó a decir que los hechos “ocurrieron en la escuela”.

“Dudas de ti misma y hay un montón de asuntos de autoestima. Algo que tuve que aprender y quiero pasarlo a las mujeres que hayan pasado por esto, es que puedes restaurar esa autoestima, puedes volver a tener una relación con tu cuerpo y ver que tu cuerpo es valioso. Es complejo, porque estás herida, es un trauma, pero no es imposible. Tú puedes sentir amor otra vez, amar el sexo otra vez, mirarte al espejo y pensar en ti misma como un ser de valor”, manifestó la artista, quien confesó que asimilarlo demoró décadas y el reconocimiento de la necesidad de buscar ayuda.

Ve parecido con “Valeria”

Al hablar de su caracterización en Queens, que se transmite los martes a las 10:00 p.m. (hora del este) por ABC, reveló encontrar similitudes con su personaje. La serie presenta el reencuentro de cuatro mujeres que pertenecieron a un grupo musical de hip-hop, y que a sus 40 intentan recuperar la fama que tenían en los 90.

“Lo que me atrajo del papel fue que estas mujeres están buscando su chispa otra vez, pero ‘Valeria’ todavía la tiene”, explicó al hacer referencia a que su papel, a quien también se le conoce como “Butter Pecan”, y que aún se mantiene presente en el mundo del entretenimiento como presentadora de un programa de entrevistas.

“Cuando era joven, ellas eran como la única familia que tenía, porque era una niña de foster care (de familias para crianza temporal). Cuando ella se reúne con esas mujeres, ve que la hermandad es más importante que la fama y empieza a cambiar, y me encanta esta historia porque en mi vida como Nadine tenemos muchas similitudes”, dijo.

“Yo era muy ambiciosa y no tenía amigas. Me casé dos veces. Siempre estaba como que con muchos novios. Yo era así hasta los 35, 36 (años), cuando me di cuenta de que no quería seguir viviendo así. Tenía que ser honesta conmigo misma y cambiar las cosas. Esa es la razón por la que amo el personaje mucho, porque me puedo identificar con algo personal y ponerlo en el show”.

La actriz añadió cuánto valora uno de los mensajes principales de la serie. “Es sobre tomar segundas oportunidades, que no siempre se explora porque pensamos que estamos muy viejas, o no tenemos el talento, o nadie va a querer lo que hacemos”, reflexionó. “Algo bien especial de este show es que somos mujeres maduras. No queremos vernos como nenas. Abrazamos lo que somos, y amo eso”, resaltó la artista, quien sin contar con trasfondo musical, se siente complacida de que este proyecto le permita involucrarse en este campo artístico.

A la par, la artista trabaja en el desarrollo de la serie La Tina como creadora, productora y escritora. El actor Will Smith la apoya en esta gesta. De paso, repasa cómo lo conoció cuando obtuvo un papel para trabajar con él en la película Bright (2017), pero fue despedida.

“Él me llamó y me preguntó qué pasaba, porque se pudo dar cuenta de que algo andaba mal. Le dije todo (de mi pasado). Me dijo, ‘si tú escribes eso como para un show, te voy a ayudar a producirlo’. Empecé a cambiar mi vida. Primero, porque me sentí apoyada. No fui juzgada. Me sentí protegida. Sentí que, ‘fíjate, puedo estar destruida, pero todavía hay personas que quieren ayudarme, respetarme y ver mi talento’”, confesó.

Para La Tina se inspirará en datos biográficos. “Es una comedia oscura y vamos a explorar la vida de Tina Vélez. Vamos a explorar el abuso sexual, cómo afecta a las mujeres, especialmente a las que dicen ‘eso ya pasó y es el pasado’, y que no interfiere. Es una mentira porque sí interfiere”, detalló la actriz, y compartió que si bien la actuación la llamó desde sus días de escuela, eventualmente le restó importancia y fue una agente de talentos para quien trabajaba como asistente que la impulsó a darse la oportunidad en esta faceta.

Con un padre natural de Peñuelas y una madre nacida en Canóvanas, Nadine, quien nació en Chicago, expresa el orgullo de sus raíces boricuas.

“He estado en Puerto Rico muchas veces y me encanta. Me fascina que puedes ir a una tienda y ponerte a bailar si quieres, y nadie te juzga. Todo se siente como en familia”.