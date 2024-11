Sully Díaz no deja de sorprenderse de sus capacidades histriónicas. Y es que en esta etapa de su carrera, la actriz encara los retos y oportunidades que le surgen con la misma pasión de sus inicios en la Isla, como la reciente audición que realizó para el nuevo Proyecto de CBS/TV, “NCIS: Origins”.

La artista puede jactarse de haber engañado al protagonista de la serie, el famoso actor y productor Mark Harmon

La recordada “Coralito” se maquilló como una anciana para audicionar y lograr un papel en la nueva serie detectivesca “NCIS: Origins” de CBS/TV.

“Mi representante americana, Liza Calicote, me dijo que me habían recomendado para el personaje de ‘María Pérez’, pero que era una mujer muy vieja para yo caracterizarla. Cuando vi lo fabuloso que era el personaje y la oportunidad de trabajar en los primeros dos capítulos de la serie nueva de CBS, le dije que me diera la oportunidad”, expuso Díaz.

PUBLICIDAD

“Me enviaron el libreto, me maquille de anciana, sola en mi casa, y grabé todas las escenas. Mi representante las envió y a los productores les gustó mi trabajo. Fui a tres audiciones con ejecutivos de CBS y finalmente me contrataron como la estrella invitada de dos capítulos. Viaje de Nueva York a Los Ángeles, donde se grabó en los estudios Paramount”, narró la actriz antes de revelar detalles del personaje con el que se le verá en el inicio de la serie.

“María Pérez es una mujer humilde que vive en un trailer y le asesinan a su nieta. Grabé las escenas con los dos protagonistas, que hacen papeles de detectives, Austin Stowell y Mariel Molino. Ellos llegan a mi casa y me prometen que encontrarán al asesino”, contó.

Para la veterana actriz trabajar en una serie de Hollywood ha sido una experiencia única.

No fue hasta el día de la premiere, cuando llegó tal como es, que el elenco y los productores la vieron joven. ( Suministrada )

“Fue algo increíble, me sentí como una verdadera actriz; es lo más grande que hecho en el año que llevo viviendo en New York”, sostuvo.

La noche de la premiere de la nueva temporada, Sully sorprendió a todos, a los productores y al elenco de la famosa serie al llegar en su estado natural.

“Cuando presentaron mi personaje y me puse de pie todos se maravillaron, quedaron en ‘shock’, no podían creer que fuera joven. Los ejecutivos se me acercaron para decirme que los engañé. Mark Harmon me felicitó y me preguntó: ¿estas orgullosa del trabajo que hiciste? Le contesté que sí y le di las gracias por la oportunidad”, recordó.

PUBLICIDAD

Para la artista de ojos verde haber conocido a Mark Harmon fue, “bien emocionante porque nunca antes lo había visto, solo en televisión. Me sorprendió bastante su humildad, se conserva muy guapo”, sostuvo con una sonrisa pícara.

Los primeros dos capítulos de la famosa serie donde interviene Sully Díaz se estrenaron el pasado 14 y 21 de octubre.

El público que desee ver su participación puede accesar las plataformas de Paramount Plus o Apple TV.