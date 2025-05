Comedia, entrevistas, juegos y hasta “reality show”.

La nueva apuesta de entretenimiento del reconocido comediante y libretista Emmanuel “Sunshine” Logroño y el renombrado productor Luisito Vigoreaux llegará con diversos ofrecimientos para deleitar al público cada miércoles a las 10:00 de la noche a través de Wapa Televisión. Se trata de “La combi”, un programa donde ambos, con su probada veteranía, echarán a correr su creatividad y el ingenio humorístico que los distingue.

“Lo interesante de ‘La combi’ es que es un programa de variedad con comedia, pero a la misma vez es un ‘reality show’, y tú vas a decir ‘¿cómo tú empatas eso?’ ”, expuso Sunshine sobre el espacio televisivo que estrena mañana miércoles.

PUBLICIDAD

“Todo el mundo conoce a Luisito, pero nadie conoce a Luisito ‘backstage’. Entonces, el programa va a ser paralelo. Vamos a tener el programa normal y vamos a tener el programa de lo que está pasando tras bastidores”, expuso como adelanto en una entrevista dominada por el humor y los comentarios ocurrentes de ambos.

“La combi” marca el regreso de Sunshine Logroño frente a las cámaras y lo une en un proyecto por primera vez con Luisito. Nicole Chacón, Marian Pabón, Edwin Emil y Luis Ponce también forman parte de la primera temporada del espacio, que una vez culmine dará paso a la nueva de “El Remix”.

Logroño expresó la razón del nombre para esta nueva producción.

“Porque es una combinación explosiva”, afirmó y anunció que eventualmente se sumarán talentos. “Vamos a tener parodia, vamos a tener ‘sketches’, concursos, porque Luisito sin concursos no vive, y por eso es una combinación. Es meter todas esas cosas es un ‘Osterizer’ y ver qué pasa”.

Uno de los segmentos será “El camino de Luisito”, que presentará a Vigoreaux como ‘bartender’ en una dinámica en la que contará con invitados especiales.

“Yo hice un ‘tour’ hace dos años haciendo como una sátira del Camino de Santiago”, dijo sobre la reconocida ruta de peregrinación en Europa. “Entonces puse en el ‘tour’ que llegamos a hacer en España, ‘El camino de Luisito, que no se camina, se bebe’. Lo que hicimos fue ir a viñedos, pero íbamos en guagua. Dormíamos en aire acondicionado, en hotel. No dormíamos en hostales, ni estábamos con mochilas, ni esas cosas”, detalló el productor sobre la pasada iniciativa. “Y la idea es esa, aplicar mi camino, pero sería como una sección de exteriores para ‘vender’ a Puerto Rico. La gente aquí viaja el mundo entero, pero no han ido a Jayuya, ni a El Yunque ni a ningún lado”, expresó Vigoreaux. “Entonces, vamos a hacer una comedia dentro de eso, obviamente con lo que surja, porque cada pueblo tiene su identidad, tiene su personaje, y tiene los clientes que me van a pagar todos los gastos (ríen). Esa es una de las ideas”.

PUBLICIDAD

Este segmento presentará instantes de lo que ocurre detrás de las escenas.

“Como todo, uno planifica algo y dice ‘lo vamos a hacer así’, pero cuando te encuentras con los actores, que como que están perdidos, pues entonces lo cambias. Que hemos planificado una cosa y después decimos, ‘avemaría, te quedó tremendo’ o salimos y ‘ah, nos dañó el ‘sketch’. Es ese tipo de situación, como otras que surgirán, porque eso surge de la producción misma, de las reuniones”.

Sunshine Logroño agregó que habrá que estar atentos para conocer el desenlace de algunos de estos momentos.

“Hay continuidad dentro de las cosas, porque tú sabes que los chismes en este país no mueren el mismo día, sino que el chisme trasciende semana tras semana. En un programa va a haber un ‘issue’ tras bastidores, y en el próximo programa ese ‘issue’ va a continuar porque el chisme sigue, pero claro, los chismes van degenerando cada vez más, así que ese es el sentido del programa”.

De paso, abundó sobre uno de los pasos de comedia, “Hasta que el divorcio nos separe”: “Es la pareja cuando se casa, ‘puppy love’, y 30 años después, que la cosa cambia un poquito, levemente (ríen)”.

Luisito destacó que dentro del formato del espacio televisivo habrá invitados que participarán de momentos de humor.

“Habrá entrevistas y los incluiremos en la dinámica del programa. Por ejemplo, en el primer programa tenemos de invitado a Silverio (Pérez). Ya tú sabes que es inevitable que Silverio y Sunshine ofendan a todos por igual. Pero yo me retiré porque yo guiso con todos por igual, así es que no participé en ese servicio”.

PUBLICIDAD

Una experiencia diferente

“Sunshine” Logroño y Luisito Vigoreaux destacaron que este proyecto los expone a una experiencia diferente en el compromiso de llevar entretenimiento.

“Lo que vamos a hacer va a ser difícil”, reveló pensativo Sunshine. “No es el mismo formato de llegar, hacemos el primero, el segundo ‘sketch’, el tercero, el ‘opening’, ‘closing’. No funciona así. Lo vamos a hacer atípico. Es bien diferente, y en lo que nos acostumbramos a esa dinámica y los técnicos se acostumbran a esa dinámica, nos va a tomar un ratito”.

Luisito se expresó en torno a la evolución que ha tenido la forma de trabajar proyectos de televisión para llevar diversión.

“La comedia ha cambiado. Los medios han cambiado. El poder de la televisión no es el que tenía cuando nosotros empezamos hace 40 años, así es que tienes que incluir muchísimos mercados que antes uno no sabía ni que existían, porque la televisión era todo”, analizó. “No había redes (sociales). No había nada. Ahora hay mucha información. Antes los ‘ratings’ eran por libro y por estadísticas. Ahora tú ves los ‘ratings’ medidos por los ‘views’ (visualizaciones), por edad, por ‘location’ (localidad) y todo ese tipo de cosas. Entonces tú tienes que ahora apuntar al mercado a donde te vas a dirigir, que se hace más difícil desde mi punto de vista”, manifestó en detalle sobre esta nueva realidad.

“La tecnología ha cambiado muchísimo en términos de todo, de cómo se graba. Ahora puedes hacer pedazos. Antes tenías que hacer el programa completo, y ahora ponerlo junto para que tenga coherencia y sea gracioso, que es lo que nosotros queremos al final del camino, que sea entretenido y que tenga gracia, pues está un poco más complicado”.

PUBLICIDAD

Lo que no ha cambiado en este tipo de proyectos es la finalidad, que sigue siendo hacer reír. Sunshine destacó el compromiso que abrazan en este sentido.

“De eso hemos vivido toda la vida, de tratar de llevar un poquito de alegría a los hogares”, resaltó. “La gente se va a reír porque van a estar como el vecino que está mirando por la ventana viendo lo que está pasando en la casa del lado. Esa va a ser más o menos una dinámica”, describió con entusiasmo.

“La gente se va a enterar, ‘mira lo que dijo Luisito’, ‘pero, ¿y por qué Sunshine va a hacer eso?’. O sea, la gente va a reaccionar a eso, es otra reacción y, a la misma vez, es entretenida. Vamos a convertir al público en ligones”.