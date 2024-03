Prometen emoción, tensión, adrenalina y mucho sabor.

Un grupo de 12 participantes formarán parte de la aventura culinaria “Super Chef Celebrities”, un programa de realidad que se transmitirá por Wapa Televisión, y que contará como jurado con los expertos en gastronomía Enrique Piñeiro, Giovanna Huyke y José Edgardo Lucca.

El presidente de Programación, Promociones y Producción de WAPA TV, Jimmy Arteaga, adelantó hoy en conferencia de prensa que más adelante se conocerá en detalle los nombres de los aspirantes a ganar el premio de $40 mil. Por lo pronto, especificó que el grupo estará formado por “deportistas, talentos de televisión, cantantes, e influencers”, y que nueve han sido confirmados para participar.

“Es un programa que, básicamente, va a tratar de unir a las familias pasándola bien, divirtiéndonos de alguna otra manera, porque van a haber momentos graciosos, momentos de tensión”, añadió el también Chief Content Officer de Hemisphere Media Group. El ejecutivo reveló que será diario y que su estrenó se vislumbra para abril. “No necesariamente saben cocinar. Va a ser muy entretenido ver a nuestros participantes pasando por peripecias para, evidentemente, lograr llegar hasta la final”.

El chef Piñeiro, quien cuenta con una trayectoria de más de 25 años, expresó enfático que, en la ruta para ganar, se tomará en cuenta mucho más que el toque de sabor que puedan darle a cada plato. “No estamos evaluando a profesionales de la cocina. Unos serán más diestros y otros no, pero al final del día, es parte del reto que ellos tienen que poner su mayor entusiasmo, tienen que hacer asignaciones, tienen que estudiar, prepararse, aprender de los errores, de los consejos que les vamos a estar dando, la parte de la higiene, cómo trabajan en sus estaciones”, detalló el también colaborador de “Viva la tarde”. “Yo puedo tener un plato bien sabroso, pero si lo que había era un desmadre en esa cocina, ya para mí como juez, no me va a dar una buena impresión y puede afectar. Hay muchos factores. Aunque no los vamos a medir como si fueran chefs profesionales, el criterio va a ser contando con los estándares que siempre se utilizan a la hora de evaluar una competencia”.

Giovanna Huyke expuso en conferencia de prensa que será muy estricta con el desempeño que vea en la cocina. “Vamos a ser bien estrictos aquí. No importa si bailas, si juegas, si corres y haces todo lo demás bien, aquí lo que va a ser importante es lo que hagas en la sartén”. En un aparte con Primera Hora, la autora de seis libros de cocina y colecciones de recetas, compartió que seguirá fiel a su estilo de ser honesta al evaluar. “Creo que todo se puede decir con una sonrisa y de una forma constructiva. Fue así con todos los que yo he trabajado. Yo recuerdo, porque lo bueno uno siempre lo recuerda con mucho cariño, que fueron bien estrictos conmigo, pero siempre fueron muy respetuosos y dijeron las cosas como debían hacer. Yo entiendo que así soy. A la misma vez entiendo que todo el mundo estará tratando de hacer lo mejor, pero en el momento de juzgar, voy a juzgar el plato, no a la persona”.

José Edgardo Lucca, también conocido como Pitmaster Lucca, manifestó su complacencia de formar parte del jurado. “Hemos estado de juez en diferentes competencias, pero no en esta pantalla”, dijo a Primera Hora el fundador de la Universidad de la Barbacoa, un centro educativo dedicado al arte de la barbacoa, ahumado, y parrilla. “Ahora estoy de juez en muchas competencias aquí y fuera de la isla, y doy clases”, dijo con orgullo el propietario de La Manada Ribs V8. “Ahora estar aquí es fantástico, poder seguir llevando el mensaje, pero dejándole saber a los muchachos que van a estar (en la competencia), que esto es algo muy serio para nosotros, nos apasiona lo que hacemos. Todo el mundo quiere los $40 mil, pero si vas a estar aquí, tienes que hacer las cosas bien”. Momentos antes, en conferencia de prensa, confesó cuánto valora la oportunidad de tener como compañeros del proyecto al chef Piñeiro y a Giovanna Huyke. “Es un honor estar con estas dos figuras de la industria gastronómica, pilares de aquí, de la gastronomía puertorriqueña, y poder estar en este taller local que es Wapa”.