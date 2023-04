Con la llegada al cine de Super Mario Bros. The Movie, Nintendo busca redimirse 30 años después con una nueva partida: Bowser es ahora un hombre inseguro y la princesa Peach elige su propia aventura.

La querida saga de videojuegos regresa a la gran pantalla luego de decenas de éxitos y un fracaso. Chris Pratt, Keegan-Michael Key, Charlie Day, Anya Taylor-Joy y Jack Black, actores que prestan sus voces a los personajes de la nueva versión fílmica, hablan de su participación y lo que puedes esperar de la cinta que llega hoy a los cines de la Isla.

Y es que hablar sobre Super Mario Bros. es lanzarse a la nostalgia. De las tardes frente al Nintendo de la casa o en “las maquinitas” del mall. Del recuerdo de nuestras habilidades para, luego de saltos al vacío, caparazones inoportunos y vidas desperdiciadas, completar nivel tras nivel.

Si bien no hay un juego de Mario en el horizonte cercano, sí una película en cartelera desde hoy.

El primer encuentro que Keegan-Michael Key tuvo con la saga de Mario fue en su juventud, completamente ajeno a que unos 40 años después interpretaría al hongo Toad. Pero no a cualquiera de estos honguitos de los que aparecen en el juego y repiten “la Princesa está en otro castillo”, sino al más valiente de todos.

“Mi juego favorito de Mario es el original, ‘Donkey Kong’. Solía jugarlo todo el tiempo. Soy lo suficientemente viejo que solía jugarlo en arcades, con el bolsillo lleno de monedas, que metía a la máquina”, contó el actor.

Sí. El origen de Mario no está en un juego con su nombre en el título, sino en el del simio que, por cierto, también aparece en la nueva película. Es más, en sus orígenes, Mario ni siquiera se llamaba así. Solo era “Jumpman”, el “hombre saltarín” que, a cualquier obstáculo, hacía honor a su nombre.

Pero en la vida real, el camino de Mario no ha sido precisamente complicado. Tras su estreno en Japón, el primer juego del fontanero se lanzó en Estados Unidos, donde tuvo éxito como en todo el mundo. En algunos mercados, al personaje se le llama comúnmente Mario Bros., como si esta última palabra fuese su apellido y no la abreviatura inglesa de “brothers” (hermanos). Su nombre verdadero es Mario Mario y el de su hermano, Luigi Mario.

Un reto

El anuncio de Chris Pratt como el protagonista no fue precisamente bien recibido en redes, pues por casi 30 años, en los juegos, la voz el personaje ha sido la del actor Charles Martinet. Aun así Pratt, famoso por la saga de películas Guardians of the Galaxy, considera que la presión al interpretar este rol no ha sido terrible.

“He conocido a estos personajes por un largo tiempo, he jugado el juego por unos 30 años y sabía que los fanáticos serían muy apasionados y estarían ansiosos por ver esta película y estarían molestos si la arruinábamos. Menos mal, no lo hicimos”, contó.

Por su parte, Charlie Day reconoció lo fresco que resulta tener en una película familiar a héroes de la clase trabajadora que, como casi todos, se esfuerzan por subsistir económicamente. Dicho sea de paso, la película incluye escenas que podrían cautivar a los fans de Luigi, por años considerado un segundón, un “Mario verde” que esta vez obtiene justo respeto.

Lo que no obtuvo precisamente el respeto de los fans fue la película de 1993, una versión con actores como Bob Hoskins, John Leguizamo y Dennis Hopper infame por los cambios que hace al juego. Fue una mancha indeleble en una marca pulcra y que, supuestamente, frenó a Nintendo de involucrarse nuevamente con el cine. Treinta años después, la nueva película sí es fiel a la saga, con referencias desde el primer minuto.

Damisela en apuros, dragón inseguro

La historia de Mario es indivisible a la de su mayor enemigo, así como del objetivo de sus peripecias.

En casi todos los juegos de la saga, el plomero va en busca del villano Bowser, cuyo pasatiempo es secuestrar a la princesa Peach, incapaz de salvarse ella misma. Esto no ocurre así con el personaje que interpreta Anya Taylor-Joy en la película.

“Lo maravilloso con ella es que es una gobernante, pero sus cualidades la convierten en una gran líder. Es bueno equilibrar los aspectos amables y compasivos de ella con el hecho de que es muy dura, no retrocede y está en control. Ella decide en esta película”, comentó la actriz británico-argentina.

Por su parte, quizás como un comentario a las masculinidades tóxicas, el Bowser de Jack Black es un caso aparte.

“Bowser es esta gran, poderosa, malvada fuerza de la naturaleza, pero también es muy sensible e inseguro. Y esa dicotomía es divertida”, dice el actor, quien inmediatamente imposta la voz, la hace grave, y continúa: “es poderoso y peligroso, pero también está preocupado por lo que la gente piense de él y, tal vez, si alguien no corresponde su amor”, dice, casi tartamudeando. Porque incluso los déspotas tienen su corazoncito.

Le vaya bien o mal en la taquilla, Super Mario Bros. The Movie no será una mancha en la historia de Nintendo.

Es más, podría dar pie a una era donde la compañía de videojuegos, que por décadas ha cuidado sus propiedades como si fuesen oro, por fin comparta su tesoro con todo el mundo.

Este es solo el primer salto.