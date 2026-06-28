En lo que supone un revés para la renovada división cinematográfica de DC de Warner Bros., “Supergirl” no ha podido hacer frente en absoluto a “Toy Story 5″ en taquilla, quedando en un distante segundo puesto tras el éxito de taquilla de Pixar.

Tras un estreno casi récord para una película de animación, “Toy Story 5″ se mantuvo en el número 1 de la taquilla con 70 millones de dólares en ventas de entradas en el mercado nacional y otros 89.1 millones de dólares en el extranjero, según las estimaciones del estudio publicadas el domingo. La película, estrenada por The Walt Disney Co., ha acumulado rápidamente 585 millones de dólares en todo el mundo en dos semanas, lo que la convierte en uno de los mayores éxitos del año.

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“Supergirl”, sin embargo, no logró despegar. Recaudó 38 millones de dólares en su estreno en los cines de Estados Unidos y Canadá. A esta cifra se sumaron 30 millones de dólares en los mercados internacionales.

La película derivada de superhéroes de Craig Gillespie es el segundo estreno en la gran pantalla de James Gunn y Peter Safran, que fueron nombrados directores de DC Studios a finales de 2022. Su primer estreno, «Superman» (2025), recaudó 618 millones de dólares en todo el mundo, un comienzo más que prometedor para Gunn y Safran.

Sin embargo, “Supergirl” fue un fracaso tanto para la crítica como para el público. Según se ha informado, la película de Gillespie, que sufrió recortes significativos tras las proyecciones de prueba, recibió malas críticas (un 56 % de «fresco» en Rotten Tomatoes) y una puntuación de «B-» de CinemaScore por parte del público.

El mal estreno de “Supergirl” la sitúa por detrás de los decepcionantes estrenos de fracasos de DC como “The Flash” (55 millones de dólares en 2023) y “The Green Lantern” (53 millones de dólares en 2011), y solo ligeramente por delante de “Joker: Folie à Deux” (37.7 millones de dólares en 2024).

David A. Gross, director de la consultora cinematográfica FranchiseRe, señaló que las películas de superhéroes ya no impulsan la taquilla como lo hacían antes de la pandemia. Cada año se estrenan menos películas de este género, y la recaudación en taquilla se ha reducido en aproximadamente 3.5 mil millones de dólares al año con respecto a los máximos alcanzados entre 2017 y 2019.

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Tras grandes éxitos como «Wonder Woman» (822 millones de dólares en 2017) y «Capitana Marvel» (1.13 mil millones de dólares en 2019), las películas de superhéroes protagonizadas por mujeres también han experimentado un descenso.

«Se oyen explicaciones generales del tipo “el público perdió el interés”. Sí, es cierto», dijo Gross. «Pero nadie ha sido capaz de explicar por qué ocurrió de forma tan repentina y tan absoluta. ¿Por qué precisamente las superheroínas, tras sus sensacionales comienzos? Nosotros tampoco lo entendemos».

El tropiezo de «Supergirl», cuya producción costó 170 millones de dólares, se produce justo cuando Warner Bros. Discovery, la empresa matriz del estudio cinematográfico, se prepara para ser adquirida por Paramount Skydance. David Ellison, director ejecutivo de Paramount, se reunió recientemente con Gunn y Safran.

El próximo estreno de DC es «Clayface», una versión de terror corporal del personaje de DC, que se estrenará en octubre. La secuela de «Superman» de Gunn, «Man of Tomorrow», se encuentra actualmente en fase de producción. Su estreno está previsto para julio de 2027.

Gunn, que ejerce de productor en «Supergirl», cedió las riendas de la dirección a Gillespie, la directora de «Yo, Tonya» y «Cruella». Milly Alcock, que tuvo un breve cameo en «Superman», interpreta a Supergirl, o Lara Zor-El, una prima más joven de Superman que es más una chica fiestera que una salvadora del mundo.

«Jackass: Best and Last», de Paramount Pictures, fue el otro estreno a gran escala del fin de semana. La última recopilación de acrobacias de Johnny Knoxville y compañía se estrenó con una recaudación modesta de 8,4 millones de dólares en 2.855 salas de Norteamérica. Aunque se trata de un buen resultado para una película cuya producción solo costó 10 millones de dólares, la entrega de 2022, «Jackass Forever», debutó con 23 millones de dólares antes de alcanzar finalmente una recaudación mundial de 80 millones de dólares.

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La comedia de Olivia Wilde ambientada en una cena, «The Invite», logró una de las mejores medias por pantalla del año. Tras su estreno en siete salas de Nueva York y Los Ángeles, recaudó 379,104 dólares, lo que supone una media por pantalla de 54,158 dólares.

La tercera película de Wilde como directora está protagonizada por ella misma, Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton, que interpretan a dos parejas de San Francisco que se reúnen para pasar una noche improvisada juntos. A24 adquirió los derechos de la película tras su aclamado estreno en el Festival de Cine de Sundance. La distribuidora independiente espera que «The Invite», cuyo estreno se ampliará la próxima semana y llegará a todo el país el 10 de julio, pueda reactivar el género de la comedia veraniega, que se encuentra prácticamente inactivo.

La película de terror de bajo presupuesto «Obsession» siguió registrando unos resultados inusualmente sólidos. Ocupó el tercer puesto durante el fin de semana con 9.8 millones de dólares en su séptimo fin de semana en cartelera. La película de Curry Barker, rodada con menos de un millón de dólares, ya ha recaudado 233.9 millones de dólares en el mercado nacional para Focus Features, además de 108.9 millones de dólares en el mercado internacional.

Sin embargo, esa trayectoria no se ha cumplido en el caso de la película de suspense y ciencia ficción de Steven Spielberg, «Disclosure Day». En su tercer fin de semana en cartelera con Universal Pictures, ha caído al quinto puesto con una recaudación de 8.1 millones de dólares en las salas nacionales. La historia sobre ovnis de Spielberg ha recaudado 193.7 millones de dólares en todo el mundo en tres semanas.

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Dado que las cifras definitivas del mercado nacional se publicarán el lunes, esta lista recoge las ventas estimadas de entradas desde el viernes hasta el domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Rentrak:

“Toy Story 5″, 70 millones de dólares. “Supergirl”, 38 millones de dólares. “Obsession”, 9.8 millones de dólares. “Jackass: Best and Last”, 8.4 millones de dólares. “Disclosure Day”, 8.1 millones de dólares. “Backrooms”, 4.3 millones de dólares. “Scary Movie”, 3 millones de dólares. “Los amos del universo”, 2.2 millones de dólares. “Bleach: La guerra sangrienta del milenio - La calamidad”, 2 millones de dólares.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.