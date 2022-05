Luego de una trayectoria con títulos mayormente en el género de la comedia, el director y productor Eduardo “Transfor” Ortiz recurrió al suspenso en su nueva película “El Karaoke”, que estrena mañana en las salas de cine del País.

“Esta es la decimocuarta cinta en mi carrera. Hasta cierto punto es un compendio de todo lo que he aprendido en una década de carrera. Pude aplicar los aciertos y evitar todos los errores. ‘El Karaoke’ es una película fuera de lo común en Puerto Rico y en mi carrera. Estoy convencido que de haberla realizado al principio de mi carrera no hubiera quedado igual, por la pasión y los conocimientos que tengo ahora”, admitió el cineasta, responsable de éxitos de taquilla como “¡Qué despelote!”, “¡Qué joyitas!” y “Los domirriqueños”, entre otros.

Esta cinta, cuyo guión es de Jesús M. Rivera -uno de los autores de “Vico C, la vida del filósofo”, “Marcelo” y “Al revés”- gira en torno al personaje de “Maury Ortiz” (interpretado por el actor Ángel Figueroa), un hombre que tiene un mal día y, de repente, se transforma en uno peor cuando es secuestrado por una persona enigmática que lo obliga a ser parte de un terrible juego de adivinanzas tipo karaoke y cada vez que pierda sufre una tortura. “Maury” podría parecer una mala persona, pero en la historia se explica la razón para ese mal humor y lo que debe enfrentar en una situación fuera de su control.

La actriz Mariana Quiles se suma al elenco como “Andrea Rivera”, una mujer que afronta un terrible diagnóstico por una enfermedad terminal y que entra en una confusión que la hace tomar decisiones erróneas, pues no puede asimilar la experiencia traumática que está pasando. Por su parte, Edwin Emil es “Ricardo Rivas”, amigo del matrimonio que por cuestión del destino traiciona la lealtad de “Maury” y hace que su mundo se convierta en un caos. A ellos se unen los experimentados actores Carlos Vega, Jorge Antares y José Félix Gómez.

La música, a cargo de Danny Donate, asume el rol de un personaje en el filme, en un juego de adivinanzas entre “Maury” y el secuestrador. Al ver ‘El Karaoke’, el público debe permanecer muy atento para descifrar la importancia de cada canción hábilmente seleccionada.

La película cuenta, además, con un leve toque de comedia, género que ha dominado las producciones de Transfor Ortiz. “Aquí me siento más maduro y pude ser más creativo. Realmente, me atrevo a decir que es la película más creativa que he trabajado como director y es, sencillamente, porque el formato me lo permite”, indicó.

El filme ha participado en dos festivales a nivel local. Ganó como “Mejor película” en el Lusca Fantastic Film Fest (2020) y fue seleccionada para cerrar el Isabela International Film Festival. Está en planes que forme parte de otros festivales a nivel internacional.

Ortiz tiene en agenda estrenar las películas “Al revés”, protagonizada por Angelique Burgos “Burbu” y Obie Bermúdez; “Los foodtrukeros”, con Francis Rosas, Carmen Luvana y Tita Guerrero; y “La súper estrella de la lucha libre”, con las actuaciones de Jaime Espinal y Juan Pablo Díaz.