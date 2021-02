Los pasillos de Telemundo no son desconocidos para la actriz Suzette Bacó. Los recorrió en los inicios de su carrera como comediante y a partir de este viernes, volverá a pasar por estos para presentar el segmento “La fuerza en ti” en el nuevo programa matutino “Hoy día Puerto Rico”.

Será un segmento que irá al aire una vez por semana y que le permitirá exponerse ante el público en su más reciente faceta de coach profesional. Le comunicará a la teleaudiencia las herramientas que a ella le han funcionado en distintas situaciones a lo largo de su vida con un estilo muy propio de su refrescante personalidad.

PUBLICIDAD

Según dijo, “todo el mundo tiene la capacidad de rediseñarse y hacerse la mejor versión de sí mismos”, y para ayudar a las personas a llegar a ese punto, será simplemente ella.

“Se lo voy a presentar de una manera jovial, fácil, sencilla, con un lenguaje simple, como soy yo. No voy a dejar de ser yo, así que voy a presentar las herramientas que tengo y que me han ayudado a mí en las experiencias mías para que ayuden a otros”, detalló del segmento que presentará desde el estudio de programa conducido por Ivonne Orsini, Ramón “Gato” Gómez, Grenda Rivera y Elizabeth Robaina.

Bacó se comenzó a interesar por el coaching a partir de la retroalimentación que tenía de amistades y de las personas que participaban de las conferencias corporativas que ha presentado con su personaje de “Doña Soto”, más se reconoce tener la virtud del servicio.

“Creo que desde pequeña el servicio en mí está muy presente, porque mi mamá me lo modeló de esa manera, entonces siempre he querido estar ayudando, haciendo cosas; de repente amistades tenían situaciones personales y recurrían a mí para que les diera mi opinión, a veces mi opinión no era la que querían escuchar, y mucha gente comenzó a decirme, ‘tú deberías ser coach’, ‘deberías estudiar sicología’, ‘deberías hacer algo con eso que es innato en ti’, y de ahí comenzó mi curiosidad por el coaching”, compartió.

A ello se sumó el proceso de su divorcio, una experiencia que ahora agradece, “porque eso fue el comienzo de un proceso personal que me llevó a tomar esa decisión y a donde estoy hoy”.

PUBLICIDAD

Estudiar coaching no es otra cosa que trabajar en uno, tengo que trabajar en mí para poder ser una buena coach” - Suzette Bacó, actriz y coach profesional

La artista completó su certificación durante este tiempo de pandemia, aprovechando que la actividad artística se detuvo, y ahora se presenta como una nueva fuente de ingreso.

“Cuando uno se hace actor o actriz en este país, uno hace un compromiso con la inestabilidad y uno tiene que aprender a manejarla, aceptarla, sin que te cause grandes estreses, porque hay veces que tenemos trabajo y hay veces que no. Esto me da oportunidad, de que cuando no hay trabajo en una cosa, hay trabajo en algo que me apasiona de igual forma, y ahora con la pandemia todo ha sido virtual, pero lo más que he trabajado virtual han sido los talleres, las charlas y el coaching, así que ha sido para mí una gran bendición, una gran herramienta para generarme trabajo”, dijo.

Tener el talento de la actuación es una ventaja al manejarse en su nuevo rol, pues domina el lenguaje verbal y corporal, presentarse ante públicos y lleva el humor como herramienta de comunicación, especialmente en la charla que llama “Los seis pasos del éxito”.

“No me voy a desligar de ser actriz, porque voy a ser actriz hasta que me muera, pero una cosa es ser actriz y otra cosa es ser coach profesional, así que trato en la medida que pueda de separarla y que la gente también comience a ver a la coach profesional, pero no voy a dejar de ser quien soy”, puntualizó.